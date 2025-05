Pilar Bernabé: "Llevamos seis meses de apagón informativo sobre qué hizo Mazón el 29-O"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha hecho este martes balance de los seis meses de la dana con una carga de profundidad contra el jefe del Consell: “Mazón tenía la responsabilidad de proteger a los valencianos y aún no ha podido responder con dignidad sobre qué estaba haciendo. Hasta la jueza le ha dado la oportunidad. Esta es la valoración que también está haciendo el pueblo valenciano”.

Bernabé se ha pronunciado así durante una rueda de prensa junto al comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, para hacer balance del trabajo del Ejecutivo central los seis meses de la dana, que se cumplieron la pasada semana.

Seis meses después de la fatídica tarde, Bernabé ha hecho un repaso a las principales cifras de las ayudas del Gobierno de España a las zonas y población afectada: 16.600 millones movilizados, y más de 5.000 millones ya abonados, ha dicho. “Veinte veces más recursos movilizados y once veces más dinero transferido ya que el Gobierno de la Generalitat”, ha defendido.

Compra de 28 viviendas

Entre las principales magnitudes, ha señalado que se han gestionado más de 250.000 solicitudes con el consorcio de compensación de seguros, con 2.800 millones de euros. En el apartado de vivienda, la delegada ha señalado que se han puesto a disposición de los afectados 177 viviendas de la Sareb para facilitar realojos, de ellas, cuatro han sido compradas por el Gobierno. Se está en trámite de comprar otras 24 viviendas.

Reconstrucción municipal

Bernabé y Ángel han puesto en valor la reconstrucción de los municipios, con un compromiso de inversión del 100% de las pérdidas. Con todo, el problema está a hora en los ayuntamientos, que han ingresado los fondos, pero necesitan estructura para poder gestionarlo. En este sentido, han señalado que el comisionado trabaja con los ayuntamientos y la empresa estatal Tragsa para llegar a un acuerdo marco con las empresas para que pueda afrontarse de manera ágil. “Los municipios están entregando sus memorias de trabajo para que se pueda iniciar cuanto antes”, ha dicho Bernabé, que ha recordado también que Pedro Sánchez se reunió en la delegación con todos los alcaldes afectados, “una reunión que todavía están esperando los alcaldes a verle la cara al presidente de la Generalitat”.

Con todo, el balance de los seis meses ha regresado al 29 de octubre. “Llevamos seis meses de apagón informativo sobre qué hizo el presidente de la Generalitat hasta las 20.28 horas”, ha dicho la delegada. Respecto al testimonio ofrecido este lunes por una técnica del SAIH en la comisión de investigación del Senado, en la que reveló que no se recibió ninguna llamada del Cecopi esa tarde, ha valorado: “El problema es que el Centro de Coordinación de Emergencias no llamó a nadie. Ni a la CHJ, a los alcaldes, a los municipios,… se limitó a publicar las alertas que tenían que publicar, que se decretó alerta a las 12.20 pero no hubo consecuencia de nada, no mandó a los técnicos a cauces, desestimaron ayudas…”, ha lamentado. “Lo que hemos visto no es solo falta de liderazgo, fue desentendimiento. Yo personalmente llamé a más de 30 alcaldes antes del mediodía, de la Ribera, porque eran los que habían sufrido por la noche”. “Desde la delegación se llamó a la CHJ el 29 para recordarles que les habíamos convocado a la reunión, para ver si los datos que se facilitaban eran adecuados. Llamadas propias de alguien pendiente, preocupado, y que quiere tener la información”.

Comisión de las Corts

Bernabé, por último, se ha referido también a la negativa a comparezcan las familias de las víctimas en la comisión de investigación de las Corts. “El PP y Vox no han querido escuchar a familiares de víctimas estos seis meses y siguen sin querer escuchar. Es lo más terrible que una sociedad puede soportar, que los dirigentes no hayan escuchado a los familiares de las víctimas. Me parece terrible, inhumano y deleznable”.