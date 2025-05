Un técnico que participó en el envío del Es Alert: "Pradas nos dijo que no se enviaba nada hasta que ella confirmara"

El primero de los dos técnicos de Emergencias de la Generalitat que participaron en el envío del mensaje Es_Alert el 29 de octubre, de los dos que están citados a declarar, ha confirmado a la magistrada de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas "nos dijo que no se enviaba nada hasta que ella confirmara".

El técnico, que responde a las iniciales de R. E., ha explicado que el 29 de octubre "cuando entré ese día [al Centro de Coordinación de Emergencias] pude ver que no era una situación normal, con la sala llena de gente". Y que, por su experiencia, "sabía que la situación era complicada, y me encontré una situación de extremada carga de trabajo en ese momento".

El técnico R. E. se incorporó a las 14.30 horas y ha explicado que "al poco de incorporarme me llamó el alcalde de Utiel, que estaba en contacto con la alcaldesa de Requena, y que no podían hacerse cargo con sus recursos a la situación [ante la dana]. El alcalde me transmitió que debe movilizarse a la UME (Unidad militar de Emergencias). Yo se lo tramito al subdirector de emergencias Jorge Suárez SUAREZ y se nos da la orden de declarar la emergencia 2 en esa zona y pasar la orden de movilización de la UME y convocatoria del Cecopi. Y se nos da la orden de elevar a nivel 2 la zona de la comarca de la Ribera Alta, en un lapso muy corto".

Entrada ya la tarde, el técnico explica que desde el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) "se nos da la orden de preparar una notificación del archivo de caudales de Forata [a partir de las 17 horas]" aunque ha asegurado no recordar quién da la orden." Normalmente las órdenes las tramite el subdirector [de Emergencias, Jorge Suárez]".

A partir de ese momento los técnicos de Emergencias comenzaron a "trabajar el plan de emergencia de la presa de Forata, identificamos todos los municipios, recopilamos los contactos, y se notifico a través del sistema Cordcom (plataforma de comunicación interna de Emergencias) y además se llamó a todos los alcaldes uno a uno, con los que se pudo, (zona de aguas abajo de Forata)", ha explicado. Aunque él personalmente ha explicado que no fue el encargado de realizar estas llamadas.

Después ha explicado que "se les notificó que la presa de Forata iba a pasar a escenario 1, y luego a 2, y tuvieron que preparar la declaración de ambas y contactar con los alcaldes". Mientras realizaban estos trabajos "se nos dijo que la presa es posible que pase a escenario 3, que implicaba colapso inminente, y que vayamos preparando la aplicación Es Alert un texto para enviar referido a la presa de Forata".

También ha justificado el detalle de por qué en los metadatos del mensaje Es Alert aparece su credencial, aunque ha confirmado que no escribió él el texto. "La aplicación está instalada en el ordenador de ofimática, y por razones de no perder tiempo, yo estaba identificado y le cedi el puesto al jefe de análisis (J. R. C., que no está citado a declarar) para que con mis credenciales entrara para redactar el mensaje, un borrador que preparó desde su despacho. Luego subió, se preparó el borrador y se nos dijo desde el Cecopi que se descartaba ese mensaje a Forata. No recuerdo lel texto literal, pero sé que era un mensaje referido al vertido de Forata por el riesgo de colapso [de la presa]".

En paralelo a todos estos preparativos del Es Alert el técnico ha explicado que "había una extraordinaria carga de trabajo y se iba atendiendo las gestiones como se iba pudiendo. En un momento Jorge Suárez nos da la orden de establecer la posición 2 [de Emergencia] en toda la provincia. Jorge Suarez entraba, nos comunicaba la orden, y se volvía a incorporar al Cecopi".

También ha respondido a los abogados de las acusaciones particulares que "no había nadie, dedicado al control de los barrancos] ni siquiera a pesar del colapso de la presa de forata". Ha confirmado que sí recibían los mensajes de la CHJ (Confederación Hidográfica del Júcar) referidos al barranco del poyo. De hecho, ha relatado, "una de las compañeras de atrás [de la sala], A. B., dijo que se recibió una comunicación del SAIH (Sistema automático de información hidrológica de la CHJ) del barranco del Poyo. En ese momento se traslada al jefe de la unidad de análisis. Se anota en la carta de Cordcom para conocimiento del resto de agencias. Pero no se le trasladó a Jorge Suárez", el subdirector de Emergencias.