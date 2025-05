Camps lanza su proyecto para presidir el PPCV: "En dos años volveremos a ganar por mayoría absoluta"

El expresident Francisco Camps ha presentado su proyecto para liderar el PPCV en un acto celebrado en el Veles i Vents con 1.600 asistentes, entre quienes se encontraban históricos dirigentes populares como Sonia Castedo, Carlos Fabra o Alfonso Rus. En su discurso sin referencias explícitas a Mazón, Camps ha explicado que "obviamente" apoya al Partido Popular para la recostrucción de la zona devastada por la dana, pero también ha llamado a "diferenciar entre el gobierno de la Generalitat y el partido". En este sentido, el expresident ha subrayado que el apoyo a la ingente tarea reconstructiva "no puede obastaculizar" que su equipo se ponga en marcha "para devolverle a los valencianos el gran Partido Popular que todos merecemos".

La cita pretendía homenajear la última época de mayorías absolutas del Partido Popular, pretexto bajo el que Camps vuelve a convocar a su parroquia, pero el trasfondo es otro. El movimiento supone un desafío al poder orgánico de Carlos Mazón, a quien toda esta operación de retorno del ‘campsismo’ coge en su peor momento político, asediado por la gestión de la dana y con el apoyo de Génova cogido con pinzas. El expresident no ha perdido la oportunidad de hurgar en esa herida y ha lanzado varios guiños a Núñez Feijóo: "Alberto, si quieres ser presidente del Gobierno por mayoría absoluta aquí tienes gente dispuesta a trabajar por ello", ha apuntado tras asegurar que en el evento se hablaba valenciano, castellano y "gallego".

Con un marcado tono triunfalista y un punto de ambigüedad, o tal vez de galleguismo, Camps ha resaltado que ya fue president, "que es lo más grande que se puede ser en la vida. Es algo que tienen que entender los que tienen que entender", y también ha recordado que el año pasado congregó a seiscientos simpatizantes en el Veles y Ventes y este curso el proyecto ha crecido: “Ahora somos 1.600, esto va en aumento”, ha destacado. "Antes de la pandemia ya veíamos que el partido perdía fuelle. De 15 a ser cerca de 2.000. Es el camino. Como habéis venido a decir "vamos", vamos adelante", ha instido el político popular para seguidamente vaticinar: "En dos años volveremos a ganar por mayoría absoluta si este proyecto lidera el futuro".

Antes, quien fuera alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014, Sonia Castedo, ha teloneado a Camps señalando desafiante: "Estamos porque nos da la gana. A quien queremos tener en la parte más alta, queremos que sea president del PPCV (sobre Camps). Somos rehenes de nadie", ha subrayado antes de invitar a "no justificar lo injustificable". Para Castedo, el partido "no está funcionando" y "no es fuerte", de modo que el "único objetivo es conseguir volver a ser el partido que tiene que ser". Según la exprimera edil alicantina, "España sin la CV nunca va a ser del Partido Popular".