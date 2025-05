La jueza de la dana deniega la petición de un abogado para que declare la periodista Maribel Vilaplana

La jueza de la dana acaba de comunicar en un auto su decisión de denegar la solicitud de un abogado de la acusación para que preste declaración como testigo la periodista Maribel Vilaplana que al parecer comió el 29 de octubre con el Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La instructora justifica su negativa a esa testifical en que no resulta “factible”, como ha expresado en anteriores resoluciones, desplazar sustancialmente el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, dada su condición de aforado y que no es parte en el procedimiento.

La magistrada señala que la solicitud de declaración de Maribel Vilaplana "con la que el 29 de octubre de 2024 el presidente de la Generalitat parece ser que comió, estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del presidente de la Generalitat durante dicho día". Y añade que "de aceptarse dicha declaración testifical, el objeto de la investigación se desplazaría sustancialmente hacía la actuación del presidente de la Generalitat, lo que indicó, comunicó o con quién, durante las horas en las que comió con la testigo".

Una investigación que, reitera la magistrada, "como se ha expresado en anteriores resoluciones, no es factible dada su condición de aforado. El presidente de la Generalitat no es parte en este procedimiento, se efectuó un ofrecimiento al objeto de que pudiera declarar como investigado, por lo que, en definitiva, ha de descartarse la citación como testigo" de la periodista Maribel Vilaplana.

El segundo auto deniega la práctica de diligencias de investigación solicitadas por otra acusación particular, pues esas diligencias están relacionadas con la presa de Forata y ésta no guarda relación con las circunstancias en que se produjo el fallecimiento en Cheste por el que está personada esta representación legal. La magistrada recuerda las declaraciones prestadas por varios peritos durante la instrucción, según la cual el agua que se alivió en la presa de Forata no pudo llegar a los municipios situados alrededor del Barranco del Poyo, cuya parte alta discurre por Chiva, Cheste, Godelleta, parte de Buñol y parte de Turís.

Finalmente, la juez ha dictado un tercer auto en el que admite la personación del Sindicato de Funcionarios de Manos Limpias como acusación popular contra el ex secretario autonómico investigado en esta causa, Emilio Argüeso. No obstante, acuerda dar traslado de esta personación a la representación letrada del citado investigado para que manifiesta si existe o no incompatibilidad entre el ejercicio de defensa que está realizando de Emilio Argüeso y el de la acción penal por Manos Limpias contra su cliente.