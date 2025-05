La presidenta del Parlamento Europeo pedirá a Mazón que reciba a las asociaciones de víctimas

Las víctimas de la dana de Valencia del 29 de octubre han encontrado el altavoz más potente. Desde Bruselas, corazón de las instituciones europeas, han elevado sus quejas contra la Generalitat y el PP, delante de algunas de sus máximas representantes, que han tomado nota. La tres asociaciones de víctimas de la dana que están desde esta mañana en una ronda de encuentros se han llevado de las primeras reuniones el compromiso de la presidenta del Parlamento Europeo para mediar ante el vacío institucional que están recibiendo en Valencia. Así lo han trasladado este mediodía los tres portavoces (Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre; Rosa Álvarez, presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O; y Christian Lesaec, presidente de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València), que han comparecido para dar cuenta de las dos primeras reuniones, al más alto nivel, que se están celebrando en esta visita a Bruselas.

Tras verse con la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, esta última se ha comprometido a escribir al president de la Generalitat, Carlos Mazón, para interesarse sobre por qué no se ha recibido todavía a las entidades representantivas. El PP español es un poco singular, ha venido a trasladarles, según la información facilitada por los representantes a los medios. Metsola también se ha comprometido a mediar para conseguir más asistencia psicológica para los afectados y conseguir los refuerzos necesarios para el juzgado de instrucción 3 de Catarroja, en la medida de sus posibilidades, ha trasladado.

Empatía y proximidad

La falta de conexión con las autoridades valencianas ha atravesado una comparecencia en la que, por otra parte, los tres representantes se han mostrado muy agradecidos, especialmente con la empatía de Von der Leyen (“más latina que alemana”, ha señalado Lesaec), en un encuentro que se ha prolongado más de lo previsto por la voluntad de la presidenta de escucharles. Han sido la delegación valenciana la que ha tenido que levantarse porque Metsola esperaba.

Visita a Valencia y vigilancia de los fondos

Tanto Von der Leyen como Metsola, se han comprometido a regresar a Valencia para visitar la zona cero, aunque no han concretado el momento. Dependerá, seguramente, del despliegue de las ayudas europeas. Sobre el respaldo económico, Von der Leyen ha recordado el adelanto de cien millones a cuenta del Fondo de Solidaridad, además del desbloqueo de 73 millones para apoyar a los agricultores. Sobre los fondos, ha garantizado que habrá un seguimiento exhaustivo de su uso.

En este sentido, también ha lamentado los negacionismo climáticos, y ante las preguntas de las entidades, se ha comprometido a que la reconstrucción se oriente a mitigar las consecuencias de los episodios adversos, alineados con el Pacto Verde.

“El hecho de que las instituciones europeas nos reciban antes que las valencianas dice mucho del Gobierno que tenemos. No hace falta otra valoración. Nos continúan vetando a las comisiones de investigación. Nos han recibido antes instituciones europeas que la Generalitat”, ha dicho Gradolí. “Nos han hecho sentir reconfortados”, han coincidido, aunque también les han pedido explicaciones por no visitar la zona cero durante su estancia en Valencia, hace dos semanas, con motivo del Congreso del PP Europeo.

Cabe recordar que, además de estas dos reuniones, las entidades tienen previstos otros encuentros institucionales: esta tarde con la exministra y actual vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Rivera, que tampoco las ha recibido aún; mañana, con la presidente del Comité de las Regiones, Kata Tüttő. Pero también está previsto un encuentro con representantes del grupo popular, encabezado por el valenciano Esteban González Pons. A la hora de la comparecencia, ese encuentro todavía estaba cerrándose, tras ser contactados ayer por su equipo.

“Nos han hecho trasladarnos 1.600 km para reunirnos con un valenciano”, ha lamentado Rosa Álvarez, de la asociación de víctimas mortales. “Ningún miembro del PP ha acudido [al encuentro con europarlamentarios de primera hora] pero nos hemos sentido respaldados por el resto de cuatro grupos. Empatía, cercanía y compromiso de seguimiento. No los hemos echado en falta: en Valencia no están, ¿por qué aquí? En Madrid nos recibieron con 14 antidisturbios”, ha insistido, en referencia a su protesta ante la sede del PP en la calle Génova.

Ascensores

Al margen de las relaciones con los populares, los tres representantes han trasladado inquietudes y problemas que se arrastran seis meses después. “Hemos trasladado una denuncia por la censura a nuestra voz en diferentes instituciones valencianas”. Los afectados también han denunciado ante las máximas representantes la “negligencia” en la gestión de la dana. Pero han puesto el foco también en el día 27 y 28 de octubre, en la falta de “anticipación” y de “prevención”, han señalado apuntando a la Generalitat.

La presidenta de la Comisión, que ha evitado entrar en cuestiones políticas (su posición es institucional, sin partido ni país, les ha recordado) ha señalado que lo que ha pasado en Valencia es un aprendizaje para toda Europa, para que se estudien y revisen los sistemas de emergencia, han trasladado los representantes.

Al margen de esto, Christian Lesaec, presidente de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València, ha recordado a Von der Leyen y Metsola los problemas concretos que sigue arrastrando la zona: como la necesidad de arreglar los ascensores, con entre 5.000 y 6.000 que no funcionan; los centenares de garajes que no están habilitados o las escuelas derruidas cuya construcción no ha comenzado.