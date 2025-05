Clara Llorens: «Si desde pequeños introducimos alimentos naturales, no necesitarán el dulce»

Acercar a las familias las claves para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, de la mano de psicólogos, pedagogos, pediatras, nutricionistas y otros expertos en la infancia y adolescencia, de manera práctica y accesible. Este es el objetivo que persigue Mediterráneo, junto a los diarios Levante-EMV e Información, a través del ciclo de eventos en la Comunitat Valenciana que ha organizado para analizar los retos de la educación y la crianza. Bajo el título Creciendo Juntos, Moll de Costa Eventos acogerá la jornada de Castelló el próximo 23 de mayo, que cuenta con el impulso de À Punt.

Con motivo de este encuentro, pensado para padres, madres, educadores y cualquier persona interesada en el bienestar de la infancia, Mediterráneo conversa con Clara Llorens Guillem, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Gracias a su intervención en el programa Bona vesprada, Comunitat Valenciana de À Punt llega a muchas personas información práctica y útil sobre la alimentación saludable.

¿Qué es una alimentación saludable y equilibrada?

Es un concepto que engloba muchos aspectos. En primer lugar es aquella que proporciona al cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar de manera óptima, que incluye variedad de alimentos en proporciones adecuadas a las necesidades de cada uno. Es muy importante, porque aparte de asegurar el bienestar físico debe cuidar el bienestar mental, lo que significa que dentro de esa alimentación equilibrada coexista el permitirse, no restringirse, sino aprender a disfrutar de los alimentos de forma consciente y nutritiva.

¿Comer sano es caro?

Depende, al igual que elegir alimentos no saludables también puede ser caro, tanto para el bolsillo como para la salud. Todo depende de con qué lo comparemos y dónde pongamos el foco a nuestras prioridades. Si tenemos una buena lista de la compra, donde priorizamos alimentos básicos y no tanto productos, donde elijamos verdura y fruta de temporada, proteína económica como huevos, legumbres y pescado de temporada, la cesta de la compra no debe elevarse mucho.

¿Qué consejos daría a las familias para mejorar la alimentación de los más pequeños y pequeñas?

Lo más importante, que no coman diferente a ellos. Los niños actúan por imitación y los padres son sus referentes, somos el mejor ejemplo, y si queréis que ellos mejoren su alimentación, centraos en cómo es la vuestra y cómo podéis mejorarla. Los desayunos y almuerzos suelen ser un punto débil , en los que flaquea la alimentación de los más peques, buscad opciones que les gusten pero más saludables. Y, por último, les diría que les hagan partícipes de la cocina, sentirse importantes en esa zona de la casa les hará querer probar nuevas cosas.

¿Cómo se entrena el paladar de los niños y niñas para que se acostumbren a los sabores naturales y no industriales?

El paladar de los niños no está alterado a no ser que le hayamos ofrecido ya el dulce. Si desde pequeños les introducimos alimentos naturales, evitando azúcares, priorizando alimentos frescos presentados de manera atractiva y divertida, no necesitarán el dulce más allá de esa exposición puntual que puedan tener en celebraciones. Si ya tuviese esa necesidad de dulce o ese paladar alterado, hay que ir poco a poco, reduciendo la cantidad de azúcar paulatinamente para que sus papilas gustativas se vuelvan a a ajustar a los sabores naturales, endulzar con fruta, hacer galletas caseras controlando el azúcar y que participen en esas elaboraciones.

¿Cómo podemos enseñarles a diferenciar entre un alimento saludable y otro que no lo es?

Haciendo la compra con ellos, enseñándoles que en la cesta siempre debemos priorizar alimentos y no productos, y que los procesados que introduzcamos deben tener ciertas características para ser saludables: pocos ingredientes, que todos se entiendan, y que el azúcar no esté entre los primeros.

¿Debemos reducir el consumo de azúcar en los más pequeños?

Totalmente y además de evitar bollería, galletas y cereales del desayuno azucarados, donde más consumen azúcar es a través de zumos de fruta (aunque sean caseros) y de lácteos. Cuidando estos tentempiés ya disminuimos bastante el azúcar oculto que consumen, que es peor que el añadido .

¿De qué manera pueden prevenir las familias el desarrollo de trastornos alimentarios?

Fomentado que en casa haya una relación sana con la comida, que no haya nada prohibido, pero que diariamente se priorice la alimentación saludable. No basada en la restricción, sino en elegir lo mejor para nuestra salud la mayor parte del tiempo. Otro punto importante sería no hacer comentarios sobre el peso o la apariencia, ni de los niños ni de los propios padres. Si viesen que el niño ya tiene estas preocupaciones, escucharlo, apoyarlo y pedir ayuda de manera temprana.

¿Sería necesario una mayor divulgación? ¿De qué manera pueden ayudar intervenciones como la suya en Bona vesprada, Comunitat Valenciana de À Punt?

Totalmente. Creemos que sabemos comer mejor, pero cada día veo en consulta como no es así. Existe demasiada información, muchas veces contradictoria, que vuelve loca a la gente. Estas intervenciones en la tele, radio o periódicos son breves, pero llegan mucho, porque son accesibles. Es importante cuidar lo que se dice e intentar que la gente lo entienda y le aporte, no le confunda. La salud es muy importante y divulgar es prioritario.