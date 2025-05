El ciclista que regaló 100 pesetas a Pedro Sánchez

“Fausto Coppi al aparato”. Como cada día desde hace décadas, Pepe Vicent atiende las llamadas al pie del cañón en su taller de bicicletas de Catarroja, con más de 70 años de historia. Es un día más, pero no es un día más. Es el día después de que el propietario de Ciclos Vicent haya conocido, en persona, al presidente. Mejor dicho, es el día después de que Pedro, un aficionado al ciclismo de Madrid, ha podido saludar a este ‘homenot’ de l’Horta Sud.

“Estava tremolant i no era de fred”, cuenta este artesano de la reparación de bicicletas, tras el encuentro con el presidente del Gobierno en València. Resulta de Sánchez supo de la devastación que causó la dana en este emblemático taller de Catarroja, donde Pepe Vicent, a sus 82 años, sigue trabajando y saliendo con su hija en rutas, de hasta 80 kilómetros. El presidente, al venir a València para reunirse con víctimas y afectados por la dana, quiso conocerlo y tener un detalle con él. “Si tiene el gusto de conocerme, no voy a ser desagradecido”, pensó Pepe.

El artesano muestra fotos familiares al presidente. / Levante-EMV

Y allá se fue, recogido en coche por la Delegación y llevado en audiencia palaciega. Un hombre de los de antes, de los que está convencido de que a las casas ajenas nunca va con las manos vacías. Desplegados 80 años de recuerdos sobre una mesa, deleitó a Sánchez con una exposición de fotos familiares: de su padre, durante la Guerra, cuando su batallón se movía en bicicleta (ahí empieza la pasión familiar); también de él y de su padre, en su época de ciclistas, una pasión que entiende como un ejercicio de libertad y de la que tiene como ídolo supremo al gran ciclista de posguerra: el italiano Fausto Coppi.

El regalo de Sánchez

Sánchez correspondió con un maillot de la selección española. Pero el plato fuerte vendría después: como un ‘iaio’ el día de Navidad, Vicent ‘estrenó’ a Sánchez y a Pilar Bernabé. Les dio sendos billetes de cien pesetas timbradas por la República. Era parte del dinero que su padre ahorró para su boda, pero que no pudo gastar al estallar la guerra. Un tesoro familiar, el Alpe d'Huez de sus recuerdos. “Les di ese detalle en memoria de mi padre, que hizo ese sacrificio y se guardó ese dinero en un sobre”, dice sobre las pesetas, de casi 90 años, un detalle que emocionó al presidente. “Me pareció una persona muy familiar”, señala.

Comenzar de cero a los 82

Pero eso fue ayer. Hoy Pepe Vicent está absorbido por el trabajo. La semana pasada reabrió el taller y se reconoce “desbordado”. El problema, cuenta tras perderlo todo en el antiguo taller, es conseguir toda la variedad de herramientas que necesita para trabajar con el amplio abanico de marcas existentes en el mercado ciclista.

Un momento del encuentro. / Levante-EMV

¿Y qué dice del futuro? Con 82 años (83 en agosto), uno debería empezar a pensar en la jubilación. No es el caso de Pepe, de 'malnom' 'polseguera'. Le llamaba así porque en las carreras quedaba último, tragando el polvo de los que iban por delante, aunque en realidad ha llegado más lejos que ninguno. “Mi idea era llegar a los 85, como mi padre. Ahora hemos tenido un lapso de siete meses y toca empezar de cero. Pero quiero cumplir el objetivo y si el cuerpo aguanta, continuaré”, cuenta por teléfono mientras recibe y despide a los clientes que no paran de llegar. Serán quince o veinte días para ponerse al día, calcula. “Pues paciencia y a cuidarse, Pepe”. “Eso, y que no se vayan las ganas de comer, y me han dicho que no me olvide de respirar”, se despide. Genio y figura.