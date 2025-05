Compromís resuelve sus dudas y pedirá que Maribel Vilaplana y el dueño de El Ventorro comparezcan en el Congreso

Compromís ha resuelto sus dudas y finalmente incluirá a la periodista Maribel Vilaplana, quien “supuestamente” (adverbio que utilizó el propio síndic de los valencianistas, Joan Baldoví) comió con el ‘president’ Carlos Mazón el día de la dana, dentro de su plan de trabajo para que comparezca en la comisión de investigación sobre la catástrofe que se va a celebrar en el Congreso. También se llamará al dueño de El Ventorro, el restaurante donde comieron, aunque para que se les cite hace falta el apoyo del resto de grupos de la izquierda.

Así lo ha expresado el portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, quien ha actuado como gran referente de la formación valencianista anunciando un asunto sobre el que ha de decidir el grupo en el Congreso. En este sentido, Baldoví se ha mostrado claro y se ha mostrado favorable a que sea citada para que trate de arrojar luz sobre algunas de las incógnitas que se ciernen sobre la agenda del jefe del Consell ese día.

“Ya sabemos lo que hizo todo el mundo esa tarde excepto Mazón, por lo que sería bueno que la persona que supuestamente estuvo comiendo con él indique en sede parlamentaria, donde no puede mentir, si estuvo comiendo realmente, hasta qué hora y a qué hora salió Mazón del Ventorro”, ha expuesto Baldoví. En este sentido, ha insistido en la necesidad de saber “las horas de entrada y salida” de Mazón de este restaurante de València donde tuvo lugar la comida en el día de la dana.

Hasta tomar esta decisión ha habido dudas. Fuentes consultadas trasladaron la semana pasada sus reticencias por la posible "revictimización" de una persona que acudió a lo que, según la versión oficial, era una comida de trabajo en la que Mazón le ofreció la dirección de la televisión pública À Punt. Apelaban asimismo a esa relación entre un periodista y un político, que "debe quedar protegida en un Estado de Derecho".

Diferencia de la jueza

Según lo que ha explicado Vilaplana, a través de terceros, aquel fue su primer encuentro a solas con Mazón, fue estrictamente profesional y se extendió hasta las 17.45 aproximadamente. Asegura asimismo que abandonó el restaurante en solitario y sin ser consciente de lo que estaba sucediendo fuera. Según su versión, Mazón tampoco le transmitió inquietud por la alerta roja en vigor desde primera hora. Cuando vio la magnitud de la tragedia y su posible implicación, Vilaplana escribe al president: "No me metas en esto". Ese sería el motivo por el que Mazón mantuvo el secreto durante casi dos semanas, generando un efecto contrario al deseado.

Falta de votación

Que Compromís incluya a Vilaplana y al dueño de El Ventorro no significa que se les vaya a llamar a comparecer. Para ello, debe contar también con el visto bueno del PSOE y de los grupos de la mayoría plurinacional a vistas de que ni PP y Vox la llamarán, tal y como ha quedado evidenciado en las comisiones donde tienen mayoría como las Corts o el Senado.

Los socialistas han evitado confirmar si la llamarán o no, remitiéndose al viernes, plazo en el que se presentará finalmente el plan de trabajo entero. No obstante, tanto en el Senado como en el parlamento valenciano sí que se incluyó el nombre de la comunicadora, si bien, no es lo mismo realizar algo cuando se sabe que no va a salir adelante (porque la mayoría la tiene la derecha en estas dos comisiones) que cuando se es decisivo.

Más allá de la periodista, Compromís ya ha avanzado que propondrá que la comisión de investigación solicite la grabación de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, el recorrido que hizo aquel día el coche oficial de Mazón y el registro de sus llamadas, según avanzó este martes su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó.

Preguntado Baldoví por la posición de la jueza de Catarroja encargada de investigar la gestión de la dana, que dijo que no procedía llamar a declarar a Vilaplana, Baldoví ha indicado que “una cosa es el camino judicial y otra la comisión de investigación”. “Siete meses después, la sociedad valenciana y las víctimas no saben dónde estuvo Carlos Mazón, y por responsabilidad y por dignidad se merecen una explicación”, ha reivindicado, y ha destacado que durante esa comida “Mazón abandonó al pueblo valenciano” mientras ya “había víctimas en los pueblos inundados”.