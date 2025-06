Segundo día de las PAU: "El examen de Inglés ha sido muy fácil"

Ya sin los nervios del primer día, casi 24.000 estudiantes valencianos se enfrentan a la segunda jornada de las PAU de 2025. Después de superar los exámenes de Castellano e Historia de la Filosofía (entre otros) el martes, hoy se enfrentan a la materia de Lengua Extranjera e Historia de España. Por la tarde será el turno de las asignaturas voluntarias para subir nota.

"El examen de Inglés ha sido muy fácil" coinciden a decir profesorado y estudiantes, estos últimos con una sonrisa de oreja a oreja después de la prueba. La alegría era generalizada al salir de las aulas por una prueba que, en general, le ha salido bien a todo el alumnado.

Primera página del examen de inglés de la PAU 2025 / Levante-EMV

Igual que en el examen de Castellano, Inglés gira alrededor de un texto que los aspirantes tienen que analizar y comentar. En esta ocasión, era un artículo publicado en The Guardian sobre si los niños debían aprender o no alfabetización digital ante el auge de las noticias falsas.

Aunque los docentes coinciden que la prueba era muy fácil, también explican que el nivel de inglés de los estudiantes es cada vez mayor porque "las familias invierten en su formación en academias y eso se nota", explica un profesor.

Las repúblicas en Historia de España

El examen de Historia de España ha versado sobre el siglo XIX (los estudiantes debían prepararse el XIX y el XX) con el texto de renuncia de Amadeo de Saboya a la corona española en 1873 como uno de los documentos a analizar. Las sensaciones entre los estudiantes han sido buenas. "Nos habíamos preparado muy bien el siglo XX porque en 2025 se cumplían 50 años de la muerte de Franco. Aún así no consideramos que las preguntas sean rebuscadas, además el examen me ha salido bien", explica Enrique Comes, estudiante de El Vedat, en Torrent.

Los estudiantes sí que tuvieron oportunidad de exibir sus conocimientos sobre el siglo pasado pues en una de las preguntas transversales (en el que se les pide relacionar conceptos), tuvieron que explicar las dos repúblicas y los problemas que tuvieron cada una de ellas a raíz del texto proporcionado. El examen ha transcurrido sin polémica y en general las caras del estudiantado tras salir de las aulas han sido de satisfacción.

Bajada del nivel

El examen de inglés es tradicionalmente el que más nota media cosecha en la selectividad, rozando el 7. También es, desde hace años, objeto de críticas por ese mismo motivo, ya que los profesores de la materia consideran que el nivel de la prueba es cada vez más bajo. Esta selectividad no ha sido una excepción.

Lo cierto es que hay asociaciones de docentes que llevan avisando de la facilidad de este examen desde hace meses. Ya desde las reuniones de coordinación entre profesores de instituto y universidad, algunas entidades como el Observatorio Crítico de la Realidad Educactiva (OCRE) denunció que el nivel del examen era demasiado bajo.

El examen de Inglés será muy similar al de años anteriores, con una diferencia: habrá 7 puntos de compresión lectora y sólo 3 de expresión escrita, frente a los 6 y 4 puntos del año pasado. Que la expresión escrita baje significa que "los buenos alumnos tendrán menos posibilidades de demostrarlo, porque es en la parte de escribir un texto desde cero donde mejor se ve el dominio del idioma", explica un docente.

El sentir general tras la reunión de coordinación entre profesores de instituto y universidades fue que el nivel había bajado más aún, aunque también es cierto que se eliminan facilidades que ya llevaban muchos años vigentes, como por ejemplo la posibilidad de elegir entre dos textos para la prueba de comprensión escrita. Ahora tan solo se podrá elegir uno.

El libro de Bretón y los derechos de la mujer

El primer día de las PAU es siempre el más complicado para los estudiantes, no solo por los nervios ante lo desconocido (que después del primer examen se pasan) sino porque tienen dos exámenes importantes: el de Castellano y el de Historia de la Filosofía.

Ninguno de ellos resultó especialmente polémico, ni por la dificultad ni por los textos elegidos. Para Castellano, los coordinadores elligieron un editorial del diario ABC sobre "El Odio" el libro de Luisgé Martín en el que habla con el asesino José Bretón. Los estudiantes debían argumentar si dar voz a un asesino entra o no dentro de la libertad de prensa. En la parte de historia de la literatura, los estudiantes tuvieron que analizar un poema de Federico García Lorca.

La Declaración de derechos de la mujer y la ciudadanía de Olympe De Gouges ha marcado el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2025. El examen ha estado marcado, como el resto, por perder la optatividad y facilidades instauradas desde la pandemia, con lo que se trata de la prueba más 'exigente' de los últimos 6 años.

Pese a todo, las sensaciones entre el estudiantado al acabar la prueba han sido buenas. El examen se ha compuesto, como en convocatorias anteriores, de un Comentario de Texto a elegir entre uno de los dos propuestos que vale 4 puntos, una pregunta sobre definir y explicar un concepto entre varios propuestos (2 puntos) y una pregunta de redacción también a elegir entre dos temas propuestos.

Posible bajada de notas

La PAU de 2025 es especial por muchos motivos. Por el nuevo modelo de examen, por la dana, porque decaen las facilidades... y por ser la primera que se ha hecho homogénea para todas las comunidades autónomas. O al menos para la mayoría.

Así lo ha asegurado José Antonio Rovira, conseller de Educación, a su llegada a la Politècnica de València para visitar las pruebas selectivas. Rovira afirma que se ha hablado con el resto de autonomías gobernadas por el PP para tratar de hacer unos exámenes lo más parecidos posible para todos los alumnos de toda España (dentro de diferencias insalvables como las lenguas oficiales). "Si un alumno de Albacete quiere estudiar en València no debe tener un examen más fácil ni más difícil", apuntó Rovira.

Una gran novedad de estas pruebas es el cambio en el modelo de examen y en el temario. Decaen todas las facilidades que se han ido adquiriendo desde la pandemia y se vuelve al modelo original, lo que supone que los estudiantes han tenido que prepararse el doble de temario que el curso pasado. Esto, junto a un examen que por primera vez tiene preguntas del tipo competencial, hace augurar una bajada general de notas.

Toni Gil, coordinador de las PAU, también lo cree así, aunque dice que, de haber bajada, no cree que sea demasiado significativa. "El porcentaje de aprobados sí que se va a mantener estable, de eso estamos bastante seguros, el año pasado fue el 98 %", cuenta.

Novedades este año

Casi 24.000 estudiantes se preparan para examinarse este 2025 de la selectividad en València, que estrena muchas novedades. Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) serán más difíciles, ya que caen todas las facilidades que se fueron incorporando tras la pandemia y el alumnado tendrá casi el doble de temario para estudiar, lo que hace anticipar una bajada general de la nota media.

Pese a esto, más del 90 % de los estudiantes aprueban, con lo que la selectividad, más que un sistema de entrada a la universidad, es la forma de ordenar a los estudiantes en las carreras que tienen más demanda que oferta.