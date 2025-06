Piden seis años de prisión para Oltra por la causa que llevó a su dimisión

La asociación Gobierna-te ha presentado escrito de acusación contra Mónica Oltra y el resto de acusados por el tratamiento que dieron al caso de los abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por el monitor Luis Ramírez, exmarido de Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad cuando sucedieron los hechos.

Esto movimiento se produce después de que la sección cuarta de la Audiencia de València rechazara los recursos presentados por seis altos cargos de la Conselleria de Igualdad y responsables del centro de menores Niño Jesús procesados por aquel motivo. Oltra ni recurrió ni se adhirió a los recursos de sus antiguos colaboradores. Esta decisión de la Audiencia acercaba la apertura de juicio oral contra los dieciséis procesados en esta causa abierta en 2021.

Esta entidad presentó este martes la petición de apertura de juicio oral y escrito de acusación provisional contra Oltra y otros once acusados. A la directora del Centro de menores Niño Jesús donde se produjeron los hechos le piden un año de prisión por abandono de menores. A la exvicepresidenta, por su parte, le atribuyen en la calificación de los hechos omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento. Por estos presuntos delitos le piden seis años de prisión; inhabilitación para el cargo público 15 años e inhabilitación absoluta por un tiempo de diez años. Entre los otros acusados también figura su antiguo jefe de gabinete.

Cabe recordar que la fiscalía, que aún no ha presentado su escrito de acusación, no recurrió el archivo de la causa decidido en abril de 2024 por el Juzgado de Instrucción 15 de València. El magistrado consideró que no existen los suficientes indicios para seguir la causa contra Oltra y los otros quince acusados, por el presunto encubrimiento de los abusos de un educador a una menor tutelada por la Generalitat. El educador era el exmarido de Mónica Oltra cuando sucedieron los hechos, aunque seguían conviviendo en la misma vivienda. La decisión judicial, que podía ser recurrida, como así lo fue, se adoptaba casi dos años después de que la exvicepresidenta del Consell anunciara su dimisión el 21 de junio de 2022.

En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción 15 señalaba que “no se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Mónica Oltra, ni cualquier otra persona de la Conselleria [de Igualdad], dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados hasta ahora mencionados acerca de cuál debía ser su modo de proceder en relación con M. [la menor que sufrió los abusos] o en relación con Luis Eduardo Ramírez [el monitor y exmarido de Oltra], respecto de los hechos ya mencionados y que luego fueron enjuiciados por la Audiencia Provincial”.