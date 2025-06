La investigación judicial de la dana, en portada de 'The Washington Post'

"Las inundaciones de València fueron una catástrofe ¿Fueron también un crimen?". Es el titular del reportaje que dedica hoy The Washington Post a la investigación judicial de la dana. Un artículo que ha saltado a la portada de uno de los diarios más prestigiosos del mundo.

En el reportaje, el periódico estadounidense compara la devastación de la riada que dejó 228 muertos con las consecuencias del huracán Katrina en 2005 o las inundaciones de Alemania en 2021. El artículo menciona en nueve ocasiones al president de la Generalitat Carlos Mazón y también a la exconsellera Salomé Pradas (que rechazaron hablar con el periódico), y ninguna al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El primer párrafo del extenso reportaje deja claro que los afectados por la riada no fueron avisados, y comienza narrando la devastación a través de varias historias personales. "A las 6 p.m, una familia sorprendida por la lluvia intentaba agarrarse de las barras de hierro de la ventana fuera de su casa. A las 6:30 p.m sólo una persona -Dolores, de 70 años- aún seguía agarrada". Dolores perdió a su marido Emeterio (74) y a sus hijos Andrés (46) y Javier (42).

El artículo continúa ofreciendo testimonios espeluznantes de víctimas para ofrecer la reflexión que lo cohesiona todo: "Inmediatamente tras la riada que mató a 228 personas, los valencianos sabían que la respuesta oficial fue terriblemente mala. Ahora, España se pregunta si la mala gestión no solo fue catastrófica, sino también criminal".

Los reporteros hablan con víctimas, autoridades y reportean en el terreno para sopesar las consecuencias de la tragedia. También dan voz a la politóloga valenciana Anna López o abogados de las víctimas como Gonzalo Soler o el exsíndic socialista Manolo Mata.

No es la primera vez que la prensa internacional se hace eco de lo que sucede en València. A las pocas semanas de la tragedia, numerosos medios internacionales sacaron fotos de la devastación en su primera plana. Incluso antes de la dana, The New York Times dedicó un reportaje a los pactos de Carlos Mazón con Vox, alertando de que España podría tener con Vox el primer Gobierno ultraderechista desde Franco.

La jueza

La jueza de la dana, a la que llaman por su nombre (Nuria Ruiz Tobarra), también se menciona en el reportaje. Los reporteros explican al público estadounidense que su propio juzgado se inundó y que ahora está citando a los políticos responsables de la emergencia bajo una premisa: "que muchas de las muertes eran evitables". Citan, de hecho, uno de los primeros autos de la jueza, en el que dice que todas las muertes y la devastación "ocurrieron enmedio de una clara inacción de la administración regional".

El desastre era "previsible", continúan citando a la jueza, y recordando que València tiene ya un largo historial de riadas debido a su orografía plagada de barrancos. "La agencia española de meteorología avisó cuatro días antes de que una gran tormenta se iba a formar. En la mañana de las inundaciones, la agencia amplificó sus avisos: 'Extrema precaución! El peligro es extremo!". Recuerdan, también, que las universidades valencianas también cancelaron las clases aquella mañana.

Para explicar el fenómeno meteorológico hablaron con Felix Francés, especialista de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La alerta tardía

"De todo lo que pasó aquel día, es la alerta tardía lo que provoca la mayor rabia entre los supervivientes de la riada", continúa el texto. "Mary Rodríguez, la madre de la embarazada de 26 años que se ahogó tras trepar a su coche, dice que una alerta temprana habría evitado que su hija saliera a la carretera. En cambio, Rodríguez está consumida por el dolor, ha causado baja del trabajo y ve a un psicólogo cada día. Se aferra a la ropa de bebé de una niña que se habría llamado Scarlett", escriben.

Los periodistas también hablan con Toñi García, de la asociación de víctimas de la dana, que perdó a su marido y a su hija de 24 años por las riadas cuando fueron al garaje a mover el coche. Los testimonios recogidos son muy duros.

Responsabilidad autonómica

Los periodistas continúan su relato explicando que había "obvias señales de alarma" y que la administración española está descentralizada y "da a las regiones el poder de gestionar las emergencias. Así que la responsabilida de la riada cae en el gobierno de centro derecha de Carlos Mazón", escriben.

La politóloga Anna López explica a los reporteros los orígenes de Pradas y recuerda que, cuando la exconsellera de Emergencias testificó dijo que "no tenía experiencia ni conocimientos" en emergencias.

Los abogados que representan a las víctimas explican después que el gran error de Pradas fue convocar tan tarde el Cecopi, horas después de que el 112 estuviera colapsado y cuando muchos periodistas ya reportaban que en Utiel o en Chiva se estaban viviendo momentos de devastación. Continúan con otro auto de la jueza: "El problema no residió en la ausencia de información. Había más que suficiente, de incontables fuentes y en tiempo real".

El relato continúa con la denuncia de Pilar Bernabé sobre que el Cecopi comenzó muy tarde. Aunque Pradas rechazó hacer declaraciones, los periodistas han tenido acceso a su testimonio a través de sus abogados. En él, se explica lo que ya se ha publicado: que en el Cecopi estaban más preocupados porque reventara la presa de Buseo que del barranco del Poyo.

Planas, como ya es sabido, culpó a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no dar la suficiente información. El organismo también ha rechazado contestar a los periodistas. Por otro lado, se recuerda que Mazón ha tenido la oportunidad de testificar ante un juzgado, pero la ha rechazado. Recogen del mismo modo lo que sabe de la agenda del president aquel día, incluyendo la comida de más de 3 horas con una periodista que le hizo llegar tarde al centro de mando.

Manolo Mata explica a los reporteros que él intentó imaginar a Pradas en esa posición aquel día "decidiendo sobre una terrible alerta para millones de personas mientras su jefe no parecía estar en estado de emergencia".

Las marchas contra el Gobierno

El reportaje acaba dando voz, de nuevo, a las víctimas que dicen estar "vivas pero muertas por dentro". Recuerda, por otro lado, las 7 marchas multitudinarias que se han sucedido para pedir la dimisión de Carlos Mazón, todas con las familias de las víctimas en cabeza.