Un miembro del Consell se 'casa' consigo mismo

Los cuentos infantiles nos han enseñado a esperar al príncipe azul para casarse y vivir una boda de ensueño; pero no siempre es así. Si el amor no aparece hay dos opciones: resignarse a no disfrutar de una boda y su celebración o casarse con uno mismo y celebrar la vida. Esa es la opción que ha elegido uno de los miembros del Consell de la Generalitat Valenciana: el director general de Diversidad, Stephane Soriano, quien ha decidido celebrar una boda con todos sus ingredientes: una masía de ensueño, una ceremonia, un convite, la presencia de amigos y familiares, el vestido y el anillo. Pero sin novio. Porque, ante la ausencia del amor de su vida, ha querido casarse consigo mismo, en una autoboda al más estilo de "La boda de rosa" de Icíar Bollaín.

La historia se remonta dos años atrás. Stephane quería promocionar la masía el Molí del Ballester, situada en su localidad natal de Benaguasil, donde también es concejal. Entre risas, le comentó a los propietarios que reservara una fecha porque iba a encontrar una pareja para casarse. Aunque no ha llegado la persona afortunada, ha cumplido su promesa y ha disfrutado de una gran fiesta esta.

El enlace tuvo lugar el viernes. A la ceremonia llegó con un cortejo nupcial repleto de familiares y amigos, que cerró él mismo, acompañado por sus padres, uno a cada lado, cogidos de la mano, como se puede ver en las imágenes y vídeos que ha compartido en sus redes sociales. Luego, tuvo lugar la ceremonia en la que hubo parlamentos de amigos, como el alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, y el de Vilamarxant, Héctor Troyano; el periodista Pere Valenciano; o la secretaria autonómica de Igualdad y Seguridad, Asunción Quinzá.

Stephan Soriano llega a su autoboda acompañado de sus padres. / ED

Esta acabó con unas palabras del novio por duplicado, la firma del acta matrimonial y con el tradicional gesto de lanzar el ramo entre los asistentes. La velada finalizó con una cena y una gran fiesta, en la que Soriano celebró, en un ambiente festivo y de reivindicación, "la familia, los amigos y el amor", "celebró la vida", como ha escrito en la publicación de IG en la que comparte alguna de las instantáneas de la velada. "Vida una, así que cumplí mi palabra y me casé", ha compartido con sus seguidores.

Stephane Soriano se casa consigo mismo. Imagen del lanzamiento del ramo. / ED

En esta confiesa que "hay vdías en la vida que quedan marcados y el de ayer, lo es". No faltaron las lágrimas, ni las suyas, ni las de su madre.

Invitados del Consell

Entre los invitados al enlace, se pudo ver una amplia representación del Partido Popular valenciano, especialmente de la comarca del Camp de Túria. Entre todos ellos, destacó la titular de su Conselleria: la vicepresidente primera y consellera de Igualdad y Bienestar Social, Susana Camarero, a la que se la ve bailando y aplaudiendo en uno de los vídeos de Instagram; el del histórico Felipe del Baño, el primer diputado del PP en las Corts Valencianes que reconoció abiertamente su homosexualidad; y la diputada del PP Verónica Marcos.

Stephan Soriano se autocasa acompañado de amigos; entre ellos la vicepresidente Camarero y la secretaria Quinzá. / ED

La fiesta se alargó hasta altas horas de la noche. Como ha expresado en sus redes, será un día que quedará para siempre grabado en el corazón y en la memoria de Stephane Soriano. Porque es bonito celebrar la vida, sea como esta sea, y con los que más te quieren. Y, sobre todo, con el amor que es para toda la vida: el de uno mismo. En su caso, no hay temor al divorcio.