La Audiencia de Valencia confirma la imputación de Salomé Pradas por la dana y rechaza investigar a Bernabé y Polo

La sección segunda de la Audiencia de València confirma la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y rechaza investigar a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo, según acaba de notificar a las partes. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València confirman así los tres autos en los que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción acordó investigar a la exconsellera de Justicia e Interior el pasado 10 de marzo, inadmitir una querella contra el presidente y otros cargos de la CHJ y denegar la declaración como investigada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Los seis magistrados en pleno de la sección segunda vuelven a responder a los recursos de las partes. Una decisión trascendente que marca el sentido de la instrucción. En el caso de la investigada y exconsellera Salomé Pradas, el ponente del auto que responde al recurso de la que era el mando único de la emergencia es José Manuel Ortega, presidente de la sección segunda. Los magistrados responden a Pradas que "la decisión de citarla como investigada se revelaba procesalmente inevitable". De ahí que decidan mantenerla como principal imputada. Por ello avalan la decisión de la jueza, adoptada en un auto dictado el pasado 10 de marzo.

"Dada la fase en la que el procedimiento se encontraba cuando se dictó la resolución recurrida, con los datos conocidos cabía sostener que la omisión de información debida y a tiempo implicaba el incumplimiento por parte de la señora Salomé Pradas de una obligación normativa de acción". Por tanto para los magistrados de la sección segunda resulta "racionalmente sostenible la atribución a dicha omisión de la condición de factor causal eficiente en los hechos investigados". Una decisión que mantienen "sin perjuicio de lo que las diligencias permitan finalmente sostener en términos plausibles".

Acusación particular

La imputación de Miguel Polo, presidente de la CHJ y otros altos cargos de la Confederación, la había solicitado la asociación Hazte Oir y tres víctimas de la dana personadas como acusación particular. Todos ellos se basaban en el supuesto "apagón informativo" porque la la CHJ no remitió correos sobre el incremento del caudal en el barranco del poyo entre las 16.13 horas y las 18:43 horas, aunque la aplicación del SAIH (Sistema automático de información hidrólogica) sí se enviaba información contínua.

De ahí que los seis magistrados que componen la sección responden que de los argumentos esgrimidos por los recurrentes "no se deduce la existencia de indicios de criminalidad puesto que, tal como se recoge en los datos que explícitamente acepta la asociación recurrente, el sistema automatizado SAIH recogió cada diez minutos la evolución del caudal del barranco del Poyo, datos que no niega el recurrente y que podían ser consultados a través de la web del sistema en todo momento".

Por último, el partido Vox y la Asociación Liberum recurrieron la decisión de la magistrada de la dana de no investigar a Pilar Bernabé. Alegaban que la delegada del Gobierno "no solicitó la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno, lo que impidió la ayuda temprana". También denunciaban el supuesto "apagón informativo" de la CHJ. Los magistrados de la sección segunda rechazan sus argmentos porque "las partes apelantes no efectúan ningún análisis jurídico de los hechos que alegan. Partiendo de ese déficit y de lo resuelto en otro auto, respecto de alegaciones similares que pretendían sostener la imputación de los fallecimientos a la delegada del Gobierno, el recurso de apelación no puede ser estimado".

Del recurso sobre el exesecretario autonómico, Emilio Argüeso, la sección segunda de la Audiencia de València aún no se ha pronunciado.