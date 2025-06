El PP y Vox reclaman que Alicante deje de ser zona de predominio lingüístico valenciano

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno municipal del mes de junio. Una sesión que se ha iniciado con polémica por la participación (o no) del concejal de EU-Podemos, Manolo Copé. El edil, que se encuentra de permiso por el acogimiento de un menor, se ha negado a abandonar el salón cuando el alcalde, Luis Barcala, le ha asegurado que no podía participar en la cita.

Ante la negativa de Copé a dejar su asiento, el regidor ha suspendido la sesión durante cinco minutos para dar un tiempo de reflexión al de izquierdas. En ese momento, el propio Barcala se ha dirigido al portavoz de EU-Podemos para tratar de conseguir que se marche por su propia voluntad: "No voy a renunciar a mis derechos", ha replicado el progresista. Tras ello, el dirigente popular ha vuelto a reclamar (esta vez como exigencia, expulsándolo del pleno) que el portavoz de izquierdas se marchara. La respuesta de Copé ha vuelto a ser la misma: "Estoy en mi derecho". La sesión se ha suspendido de nuevo en torno a las 9:50, en esta ocasión durante una hora.

El origen del conflicto, que se ha repetido en varias ocasiones este mandato, es la diferencia de criterios entre el gobierno popular y la Secretaría del Pleno (que entienden que los ediles de baja o permiso no puede participar en las sesiones) y la bancada progresista, que defiende que el derecho a la representación política está por encima de ese aspecto laboral.

En enero, cuando Copé fue excluido de la convocatoria, el asunto terminó en los tribunales. En ese momento, el criterio de los populares cambió ante el juzgado. El Ayuntamiento defendía que al de EU-Podemos no se le impidió participar porque la sesión nunca llegó a celebrarse, al ser suspendida como medida cautelar. Entonces, el juez dirimió que, efectivamente, la exclusión no llegó a hacerse efectiva, por lo que no se pronunció sobre si los ediles de baja o de permiso tienen derecho a participar.

Una vez finalizado el receso, el alcalde ha preguntado de nuevo a Manolo Copé si está dispuesto a abandonar el pleno, con idéntico resultado. No obstante, Barcala ha rechazado pedir su desalojo: "Esa foto no la va a tener". El secretario, por su parte, ha advertido de que aunque el de EU-Podemos mantenga su asiento, no podrá intervenir ni participar de las votaciones.

El pleno, con Copé de espectador

Con casi una hora y media de retraso, la sesión ordinaria se ha iniciado con Copé como "espectador", sin voz ni voto en el pleno. Como primeros puntos, se ha registrado un ruego de Vox para solicitar que se traslade el paso de peatones de Canalejas por motivos de seguridad y otro de Compromís para convocar la comisión de la isla de Tabarca.

Entre otras cuestiones, los grupos también han consultado sobre cuántas mujeres han sido atendidas en la Oficina de la Maternidad (PSOE) o cuándo se van a realizar actuaciones de mejora en el Mercado Central (Vox), a lo que el PP ha replicado que 64 familias han pasado por el departamento municipal y que se está trabajando en un proyecto mucho más ambicioso para el recinto de abastos, que incluye cambios en la zona de carga y descarga para agilizar el tráfico.

Oposiciones bajo lupa

A continuación, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha puesto el foco en las polémicas oposiciones municipales del pasado mes de mayo, en las que la presidenta del tribunal era un cargo directivo elegido a dedo por el gobierno de Luis Barcala. El edil de Recursos Humanos, Julio Calero, ha rechazado que se haya producido ninguna irregularidad y ha defendido que "se han seguido escrupulosamente los cauces reglamentarios".

Posteriormente, ha llegado el turno de las iniciativas de EU-Podemos, que no han podido ser defendidas por Manolo Copé. En su lugar, el secretario del Pleno ha procedido a leer las preguntas de la formación progresista. Cuatro iniciativas (sobre una campaña publicitaria en espacios municipales, el pleno del mes de enero, los centros de salud de la ciudad y el pacto con Vox) que se han resuelto en menos de cinco minutos.

Orgullo LGTBI

A la hora de las declaraciones institucionales, Compromís y EU-Podemos han presentado una iniciativa con motivo del Orgullo LGTBI para que el Ayuntamiento manifieste su compromiso con la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación, identidad o expresión de género.

El portavoz valencianista, Rafa Mas, ha solicitado el apoyo del resto de grupos" y ha recordado que iniciativas similares fueron rechazas previamente por el Partido Popular. "Se negaron a condenar prácticas contra los homosexuales que son torturas", ha apuntado.

"Todos los meses de junio lo mismo, parecen ustedes El Corte Inglés", ha espetado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, quien hace solo unas semanas, en las negociaciones para aprobar el plan de ajuste, reclamaba que el Ayuntamiento no participase ni financiase celebraciones con motivo del Orgullo.

"Estamos hablando de vidas y de agresiones, vamos con miedo por la calle por su discurso de odio", ha apuntado el edil progresista Emilio Ruiz, quien ha cargado contra las "mal llamadas terapias de conversión" para homosexuales: "No estamos enfermos, amamos en libertad". Finalmente, la propuesta ha sido rechazada por los votos del PP y Vox.

Polémica por la lengua

Al margen del conflicto por la participación de Manolo Copé, la sesión de este jueves ha sido particularmente polémica por la inclusión de una iniciativa de Vox en la que se reclama al Consell que Alicante deje de ser zona de predominio lingüístico valenciano.

La propuesta, que ha sido respaldada por el PP en la marco del último acuerdo con la ultraderecha para aprobar el plan de ajuste, ha provocado que más de doscientas personas se concentren en la plaza del Ayuntamiento: "Alacant, pel valencià", han gritado.

Antes de su debate, las reivindicaciones ha generado un gran revuelo en el Ayuntamiento, puesto que, pese a que las sesiones del pleno son públicas y cualquier ciudadano tiene derecho a presenciarlas, la Policía Local contaba con instrucciones para impedir el paso al edificio a quienes estuvieran respaldando la concentración.

De hecho, durante la hora que ha estado suspendido el pleno, ni siquiera se ha permitido el paso a los medios de comunicación. Entre los que se han quedado fuera, el síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví; el secretario comarcal de Més y exconcejal de la coalición en Alicante, Natxo Bellido; o el co-coordinador de Sumar en la Comunidad Valenciana y exedil de Unides Podem, Xavier López. Sí ha podido acceder el diputado autonómico de los valencianistas, Gerard Fullana.

La izquierda muestra carteles en defensa del valenciano tras la votación. / Héctor Fuentes

En el momento del debate, antes de los discursos políticos, han intervenido diferentes colectivos. Marisola Pinilla Macías, de Escola Valenciana, ha defendido la multitud de nombres populares en valenciano (Tossal, Rabassa, Postiguet...) que se emplean habitualmente en la ciudad y que "demuestran" el arraigo de la lengua en el territorio alicantino. Por su parte, Manuela García ha incidido en que la mejor muestra de ello es que "incluso nuestro himno está compuesto en valenciano". En la misma línea se ha pronunciado Ana Esteve, docente de la Universidad de Alicante y representante de la FAMPA Enric Valor en Alicante: "La situación actual no es más que el resultado de la represión lingüística sufrida en la ciudad, en el que se ha impedido que la inmigración se haya podido integrar en valenciano".

Desde la izquierda, Sara Llobell ha recordado la consulta de la lengua impulsada por la Conselleria de Educación de José Antonio Rovira (PP) que ahora el PP y Vox "piensan saltarse" y ha advertido de que frente a la "represión" que impulsa la derecha: "Seguiremos hablando valenciano, por mucho que les pese y con la cabeza bien alta". El socialista Miguel Castelló también ha recordado que Alicante ha sido "históricamente" una ciudad valencianoparlante y que, dicha iniciativa, va en contra las raíces de la propia ciudad: "Som fills del poble", ha recordado.

La Policía controla el acceso al pleno, con la protesta al fondo. / Héctor Fuentes

El PP, a través de la edil de Educación, Mari Carmen de España, ha asegurado que "el valenciano es una lengua querida por todos" y ha acusado a la izquierda de "usar el sistema educativo como herramienta de control". La concejala ha asegura que los populares están "en contra de la imposición", fomentada según ella por el Gobierno del Botànic: "Basta ya", ha reclamado.

No es la primera vez que Vox lleva esta iniciativa al pleno, sino la quinta (una en 2020, dos en 2022, y otra, que fue retirada, en 2023). El pasado mandato, con el bipartito de PP y Ciudadanos al frente del gobierno local, los de Abascal volvieron a tratar de que Alicante abandonase el listado de áreas de predominio lingüístico valenciano. En aquel momento, los naranjas impidieron que el acuerdo saliera adelante. Ahora, según anunciaron desde el PSOE este miércoles, los socialistas acudirán a los tribunales para recurrir la decisión impulsada por el PP y Vox. Y es que la supresión del término municipal de las áreas de predominio valenciano supondría, según la formación de izquierdas, "un acto recurrible".

Taxis vs tuk tuk

Desde el PSOE, se ha puesto el foco también en la proliferación de vehículos turísticos como los tuk tuk, que han crecido considerablemente en los últimos meses, y en cómo afectan al transporte público. El edil socialista Raúl Ruiz ha recordado que, con servicios como el transporte a demanda, el taxi "llega donde no llega nadie más, ni el bus, ni el TRAM ni los VTC o los tuk tuk". Además, ha lamentado que otro tipo de transportes privados "operan sin respetar las normas, mientras el taxi sí lo hace". Por ello, el PSOE solicita la creación de una ordenanza reguladora este tipo de medio de transporte.

Al respecto, Compromís ha coincidido en la necesidad de controlar estos vehículos, así como de que cumplan con un estándar de tarifas. También Vox ha argumentado que es importante fijar un marco regulador para los tuk tuk, y ha responsabilizado a la izquierda del "descontrol" en la movilidad por la concesión desmesurada de licencias. También desde el PP, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha asegurado que respaldará la iniciativa porque el equipo de gobierno "apoya al sector del taxi" y ya trabaja "en la revisión de la normativa municipal".

El acuerdo ha salido adelante por unanimidad.

Alicante, ¿ciudad tensionada?

También se ha debatido este jueves sobre la necesidad de abordar el problema del acceso a la vivienda en Alicante. La edil socialista Silvia Castell ha solicitado que se declara la ciudad como área tensionada y ha puesto como ejemplo A Coruña, donde el Partido Popular ya ha adoptado esta medida. "Hasta sus propios alcaldes se están dando cuenta", ha recriminado a la bancada del gobierno local.

El pleno ha concluido con el debate de una declaración institucional de EU-Podemos, también sobre vivienda. Aunque Copé ha tratado de retirarla del orden del día para poder defenderla en otro pleno, el secretario ha apuntado que la petición de retirada se ha producido con el edil ya de permiso, por lo que no la ha dado por válida. Finalmente, el concejal progresista se ha marchado del salón de plenos, anunciando que impugnará judicialmente la sesión. Ante esta situación, el PSOE y Compromís han abandonado el pleno igualmente en señal de protesta, por lo que solo el PP y Vox han debatido la iniciativa, que ha sido rechazada.