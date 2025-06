El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana rompe con el conseller de Sanidad: "Se acabó la confianza"

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha emitido un contundente manifiesto, fechado este jueves 26 de junio, en el que da por rota su relación de confianza con el conseller de Sanidad y acusa al actual equipo de gestión de haber incumplido sistemáticamente sus compromisos con el colectivo médico. "Se acabó la confianza, señor conseller", arranca el comunicado, que denuncia unas condiciones de trabajo "insostenibles" para los profesionales sanitarios.

El sindicato asegura que ha mantenido una actitud dialogante desde la llegada del actual conseller, comprendiendo las dificultades heredadas, pero considera que "tras dos años, lo pasado ya no es excusa" para no haber abordado los problemas del sistema sanitario. "Podemos afirmar sin ambages ni dudas que usted no ha cumplido con la profesión médica y facultativa", afirman los representantes del CESM-CV.

Entre las principales críticas, destacan la falta de avances en las reivindicaciones históricas del colectivo, algunas de ellas planteadas ya durante la anterior legislatura. "Nuestras reivindicaciones no son nuevas. Llevan más de veinte años sin ser atendidas, ni siquiera parcialmente", subraya el manifiesto, que califica de "vacías" las promesas lanzadas por el actual titular de Sanidad.

El sindicato enumera una larga lista de agravios por parte de la Conselleria, que van desde "agendas de primaria infinitas", el retraso en oposiciones y traslados, el uso de plazas "específicas" que despiertan sospechas, el incumplimiento del decreto de las 35 horas o la jornada abusiva en urgencias hospitalarias, hasta la "falta de transparencia" en el proceso de no reversión del único hospital aún de gestión indirecta en la Comunidad.

El CESM-CV advierte que ha llegado el momento de plantarse "con firmeza" para defender al colectivo, ante el "grave deterioro" del sistema sanitario. Aunque reivindica su voluntad negociadora, recuerda también que sabe "activar un conflicto" si no se alcanza un acuerdo.

En su comunicado, el sindicato exige al conseller que cumpla los compromisos ya adquiridos, muchos de los cuales —afirman— formaban parte incluso de su programa electoral. "No queremos escuchar ni una sola promesa más. Le exigimos que cumpla las que ya nos ha hecho", concluye el manifiesto, fechado este 26 de junio en Valencia.