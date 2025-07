El Consell pide el aval del Gobierno para un crédito privado de 1.816 millones por la falta de FLA

La Generalitat mira a la banca privada en busca de la liquidez que no llega del Gobierno central. Un día después de superar la fecha límite para poder llegar a tiempo al pago de facturas a proveedores en este mes de julio, y tras constatar que el extra FLA (el fondo de donde se obtendría el crédito para abonar esos desembolsos) sigue sin ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, el pleno del Consell ha aprobado una operación de endeudamiento con entidades privadas por valor de 1.816 millones, la cantidad que debería haber llegado vía extra FLA y que supone el 75 % del déficit registrado por la Generalitat en 2024. El restante 25 %, otros 674 millones, se solicitará mediante otros créditos privados en diciembre.

En total, y mientras no se active el FLA en ese impasse, se pedirá endeudamiento por valor 2.490 millones, el déficit del ejercicio anterior. Al recurrir a la banca privada, las condiciones serán peores y la Generalitat pagará más intereses, tal como ha reconocido la consellera de Hacienda, Ruth Merino, quien ha pedido esperar al cierre de los préstamos para concretar cifras.

Además, toda la operación está supeditada a que el Gobierno de Pedro Sánchez le dé luz verde. Su posición al respecto es difícil de vaticinar en el contexto de tensión institucional, y además no hay antecedentes, pues nunca ha dejado de llegar el FLA en los 12 años de vida de este mecanismo. Si en el próximo Consejo de Ministros se autoriza el endeudamiento, el Consell espera poder pagar a sus proveedores antes de que acabe julio. Si se negara, el conflicto Consell-Gobierno escalaría.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo de Carlos Mazón, la consellera de Hacienda ha explicado que este mecanismo es "la única forma que nos permite el Gobierno de España pagar a los proveedores" tras su "falta de lealtad institucional" de no aprobar este año el FLA extraordinario.

Merino ha vuelto a exhibir sus dudas de que este FLA se vaya a activar (sería la primera vez en los 12 años que lleva en funcionamiento) y ha reclamado al Gobierno central que valide "cuanto antes" esta petición de endeudamiento privado. "No me quiero poner en situación de que no se autorice en el Consejo de Ministros del próximo martes", ha dicho la consellera, que ha señalado que ya habido contactos a nivel técnico, por lo que la decisión es cuestión de "voluntad política". Si se aprueba el próximo martes, el Consell estará en disposición de pagar a los proveedores antes de que finalice julio, ha insistido.

Camarero y Merino. / Biel Aliño/EFE

"En manos del Gobierno"

"El préstamo de entidades financieras va a permitir, si se cumplen los plazos que hemos previsto, poder pagar las facturas pendientes antes de que finalice julio. Pero es importante destacar que esta autorización que se necesita lo que supone es que estamos de nuevo en manos del Gobierno de España", ha dicho Merino, quien ha reconocido que "esto puede salir más caro en término de intereses".

La titular de Hacienda ha recordado que el Consell marcó como fecha límite este lunes, 7 de julio, para que el Ejecutivo central acordase el fondo de liquidez. Al no tener noticias, el Consell ha activado "una vía alternativa de financiación para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales", fuera del sistema del FLA.

La operación se plantea a corto plazo, a un año, y se articulará en varios préstamos bilaterales con las entidades financieras, con un tipo de interés aún por determinar, según ha detallado la consellera, antes de explicar que el Consell lleva semanas hablando con diferentes entidades financieras y ha recibido "muy buena respuesta" por parte de las mismas, que "van a cubrir la totalidad del importe".

Hacienda, abierta a aceptar la operación

Si la autoriza el Gobierno, deberá formalizarse el crédito con las entidades bancarias privadas y después convertirse en decreto ley, para su aprobación en el pleno del Consell. Tras esto, las Corts deberá convalidarlo, de igual modo que sucedió con los créditos para la dana autorizados hasta ahora por Moncloa.

¿Y qué dice el Ministerio de Hacienda? A consultas de este diario, desde el departamento de María Jesús Montero confirman que han recibido la solicitud de endeudamiento al margen del FLA del Consell y avanzan que "se analizará". Asimismo, informan de que "es habitual" que se dé luz verde a este tipo de peticiones de las autonomías.

Las fuentes del ministerio incluso siguen sin descartar que el FLA extraordinario pueda habilitarse, pese a la tardanza actual. Se da la circunstancia de que esa aprobación de liquidez adicional podría llegar con el crédito de la Generalitat ya formalizado con las entidades bancarias. Un escenario que no ha querido valorar Merino, que ha remarcado sus dudas sobre esta posibilidad.

Sin noticias del plan de ajuste

De lo que no se sabe apenas nada es del plan de ajuste anunciado por Mazón hace ya más de una semana. Aunque el president dio un plazo de 72 horas para que las conselleries presentaran propuestas para ahorrar, con el foco puesto en los capítulos de personal y gasto corriente, pasados más de diez días no hay ni una cifra concreta.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha explicado que se irá concretando "en las próximas semanas", si bien ha adelantado que "nunca" podrá "nivelar" el agujero que provoca no contar con el extra FLA.

Sí que ha informado de algunas propuestas que van presentando las conselleries para esa contención del "gasto superfluo" que quiere Mazón. Así, por ejemplo, Justicia estaría trabajando en el "papel cero", un proyecto de digitalización que ahorraría en costes de papel y de trabajo de archivo de documentación, mientras Sanidad está en proceso de alcanzar las ratios de suministrar al menos un 80 % de fármacos genéricos y un 90 % de biosimilares, donde ha admitido que hay "margen de mejora".