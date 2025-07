El hombre que increpó a Mazón: "No tiene que hablar conmigo, sino con las víctimas"

"No soy de ningún partido". Es lo primero que dice Rafael Carceller cuando se le pregunta por su episodio del pasado lunes con Carlos Mazón en el polígono de Alaquàs. "Me han dicho que soy de Compromís o de Podemos, pero no tengo ninguna etiqueta, soy una persona crítica, libre y solidaria", añade este vecino de Torrent y trabajador en el área industrial visitada por el 'president' con quien se topó el lunes iniciando un pequeño debate en el que le trasladó su parecer: que lo habían hecho "muy mal" el 29-O y que él "y su equipo" debían irse.

La secuencia dura unos nueve minutos y apareció en numerosos medios de comunicación. Al día siguiente, este martes, la propia vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, se refirió a este, señalando que era fruto de una "campaña orquestada de linchamiento" y destacó que el 'president' había aguantado el tipo en contraposición con Pedro Sánchez que se marchó de Paiporta el 3 de noviembre al ser increpado y lo había atendido.

Carceller rechaza por teléfono, dos días después, las afirmaciones de la vicepresidenta. "Es vergonzoso que diga que me atendió", explica el vecino de Torrent quien insiste en que pese a que Mazón le ofreciera hablar otro día con él por teléfono para rebatirle algunas de sus críticas y la petición de dimisión, "con quien debe hablar no es conmigo, es con las familias de las víctimas, con quien ha perdido a gente querida". "Y luego dimitir", agrega.

Y eso que, según admite, "de milagro" no forma él parte de su grupo. Su hija tiene una librería en Paiporta, una librería que fue arrasada por el agua y se le pone un nudo en la garganta al hablar de ello. "Menos mal que ella decidió esa tarde no ir a trabajar, no quiero ni decir lo que hubiera pasado, hubiera sido la víctima 230", cuenta al otro lado del teléfono. Esa sensación aún le genera sufrimiento aunque sabe que no como el de quienes han perdido a sus familiares. "Es algo insoportable, ese día no tenían que morir y lo hicieron por una negligencia".

Esa "negligencia" fue una de las cosas que le echó en cara a Mazón. Se gestionó mal, no estaba "en su sitio" o "faltó previsión" pese a que sí que "había información", algo sobre lo que le trató de rebatir Mazón, fueron algunos de los aspectos que le criticó Carceller. También afeó que cerrara "supuestos chiringuitos" que en realidad son "agencias que protegen a las personas" y que las políticas de Vox son las que le llevarán al desastre. Por todo ello, añadió "debe dimitir, él y todo su equipo, se tienen que ir".

Acto "espontáneo"

El trabajador del polígono de Alaquàs niega a su vez que sus reproches al jefe del Consell formen parte de una "campaña orquestada de linchamiento" y que en ningún caso a él le va por parte de ningún partido. Así, cuenta que su encuentro fue "espontáneo" y "por casualidad": estaba tomando café en el bar que está debajo de la Agrupación Comarcal de Empresarios, vio que había periodistas y policía y preguntó el motivo. Le dijeron que era por la visita de Mazón a esa asociación, por lo que decidió quedarse y hablarle directamente. "Lo tenía delante y se lo tenía que decir", añade.

También, por último, rechaza la comparativa hecha por Camarero entre su situación y la vivida el 3 de noviembre en Paiporta con Pedro Sánchez y los reyes. "La tensión estaba mucho peor, no era como la que se vivió aquel día, que era un momento reciente, con mucho dolor, ahora han pasado varios meses", incide Carceller quien explica, además, que él le habló "respetuosamente" en todo momento y que Mazón se limitó a "aguantar el tipo", algo que, añade, se debió también a que "había cámaras".