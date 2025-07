Mompó niega que hablara con Mazón del Es Alert y que la consellera Pradas lo dictara

El presidente de la Diputación de València Vicent Mompó ha asegurado ante la jueza y el fiscal de la dana que "nunca hablé con [Carlos] Mazón del Es Alert", en referencia a la alerta enviada desde Emergencias a las 20.11 horas del 29 de octubre. Una alerta "tardía y errónea" que llegó cuando la mayoría de víctimas de la dana ya habían fallecido. Mompó también ha echado un capote en su declaración judicial como testigo, en la que está obligado a decir verdad, a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mando único de la emergencia del 29 de octubre. Según Mompó, fue el subdirector general de Emergencias y funcionario, Jorge Suárez, quien redactó el mensaje Es Alert y no Pradas, como han declarado todos los testigos de Emergencias que han comparecido.

Las alusiones al Es Alert se han producido durante el interrogatorio de la jueza y el fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo. Mompó ha explicado sobre la redaccion del Es Alert que "lo hizo Jorge Suárez con gente de su equipo. La leyó allí, y la preocupación era si se iba alertar de mas a la gente, provocando un efecto estampida". Mompó ha asegurado categórico que el mensaje "no se redacto en la sala seguro. Trajo el mensaje Jorge Suárez que lo habia hecho con gente de su equipo". La jueza de la dana le ha preguntado si la consellera intervino Mompó ha respondido: "Creo que no. El inspector jefe dijo que tenia que autorizarlo Madrid y que debia validarlo mas gente, pero creo que Salome Pradas no intervino".

Ante estas declaraciones exculpatorias, se le ha preguntado si tiene relación con los investigados. Mompó ha asegurado no tener "relacion con los investigados. Con el president de la Generalitat tengo buena relación, pero no somos amigos. Mis amigos son de mi pueblo", ha asegurado en referencia a Gavarda, el municipio de la Ribera donde es alcalde.