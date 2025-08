Morant, sobre Mazón: "Se puede tener título universitario y estar de parranda mientras la gente se está muriendo"

Continúa la batalla por el relato tras la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, también secretaria general del PSPV, ha visitado este viernes Cocentaina en plena polémica alrededor de la dimisión del comisionado del Gobierno por la dana, José María Ángel, tras las sospechas contra él por haber podido falsear su título académico para acceder a su plaza de funcionario en la Diputación de Valencia en los años ochenta.

La polémica relacionada con Ángel, que también ha dimitido como presidente del PSPV, ha estado presente durante toda la jornada y la ministra de Ciencia ha defendido su decisión de abandonar sus cargos. “Al comisionado se le pidieron explicaciones y las dio”, ha afirmado, insistiendo en que “nadie le ha pedido la dimisión y él ha decidido dar un paso al lado porque considera, igual que considera el PSPV y el Gobierno de España, que el valor a proteger son las 228 víctimas mortales de la dana y sus familiares”.

La ministra ha dicho “creer” que “hay un interés en que estemos hablando de otras cosas y no del objetivo principal, que es acompañar a las víctimas de la dana. Seguramente hay interés de que no se hable del 29 de octubre”, ha insistido, “porque ese día hubo mucha gente que no estuvo en su lugar de trabajo”. Además, en referencia implícita al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la secretaria general del PSPV ha argumentado que “se está hablando de titulaciones académicas, y hay personas con títulos que ese día estuvieron mordiendo trofeos y burlándose de las universidades públicas por haber cerrado las clases”.

Más críticas

Morant también ha criticado a Mazón declarando que “se puede tener un título universitario y estar de parranda mientras la gente se está muriendo”, e incluso ha criticado que el jefe del Consell “ha dado hasta ocho versiones distintas de lo que hicieron aquella tarde, cuando estuvo encerrado en El Ventorro”, en referencia al restaurante en el que Mazón comió el día de las inundaciones, cuando “desde luego no cumplió con su obligación de proteger a la ciudadanía”.

En este sentido, Morant ha concluido que “para hacer política no hace falta un título: hace falta dignidad y aquí quien tiene que dimitir es el presidente Carlos Mazón”. Así, la ministra ha vuelto a solicitar la convocatoria de elecciones, y ha dicho “no tener miedo a la voz de la ciudadanía” ante un hipotético escenario electoral tras los casos que están afectando a su partido, como el relacionado con la dimisión de José María Ángel, a quien ha deseado “que pueda defender la honorabilidad de su nombre desde el ámbito privado”.

La secretaria general del PSPV, además, preguntada aún por la titulación académica presuntamente falseada por Ángel, ha contestado que “dar una versión en televisión y dar otra versión distinta ante la jueza”, en referencia ahora al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también del PP, “es falsear la verdad y lo condeno profundamente”. Morant también ha cargado contra el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “el primer día dijo que había estado continuamente informado por parte de Mazón de cada detalle de lo que ocurrió el 29 de octubre y hoy sabemos, por el registro de llamadas, que el señor Mazón y el señor Feijóo no hablaron”.

La presidencia del PSPV, vacante

Diana Morant atiende a los medios en Cocentaina / Juani Ruz

Por otra parte, la dimisión de Ángel ha tenido como consecuencia que la presidencia del PSPV quede vacante. Este cargo honorífico, tradicionalmente ocupado por alicantinos hasta el nombramiento del comisionado para la dana recientemente dimitido, quedará sin ocupar, según ha afirmado Morant. “No tengo intención de ocuparla de momento”, ha dicho, argumentando que “todavía tenemos el dolor de haber perdido a una persona que para nosotros es una institución”, en referencia a Ángel.

En este punto ha vuelto a defender la gestión del también exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias durante el Botànic, y ha recordado el “terrible incendio” que sufrió Gandia en 2018, ciudad de la que en aquel momento Morant era alcaldesa. “Se quemaron cien casas y no hubo ningún muerto precisamente porque Ángel estuvo allí asesorando a la alcaldesa y entre los dos tomamos las decisiones correctas, que salvaron vidas”. La ministra ha reiterado su “defensa” del “trabajo que José María Ángel ha hecho como político”, cuando “hay muchos políticos que a día de hoy no se pueden defender y que llevan 228 muertos a sus espaldas”.

Sobre la pareja de Ángel, Carmen Ninet, exdiputada autonómica y subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, a quien la Diputación de Valencia está investigando también por una posible falsa titulación, Morant ha dicho que su dimisión, exigida por el PP, “es un asunto personal”.

Visita a Cocentaina

Diana Morant firmando el Libro de Honor del Ayuntamiento de Cocentaina. / Juani Ruz

Estas declaraciones se han pronunciado por parte de la ministra tras haber firmado el Libro de Honor del Ayuntamiento de Cocentaina. Morant se ha comprometido a asistir a la Fira de Tots Sants, que se celebra los primeros días de noviembre en la capital comarcal del Comtat y que en ocasiones anteriores han visitado otros ministros, como fue el caso precisamente de Pedro Duque, predecesor de Morant. El último cargo del Gobierno de España que visitó la localidad fue José Luis Escrivá, que hasta hace un año fue ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y asistió a este municipio en las fiestas del año pasado, celebradas en agosto.

La ministra ha defendido que Cocentaina “lleva por bandera la tradición y la cultura valencianista”, y en la localidad ha visitado el Centro de Día Municipal RESPIR y el Centro de personas con Alzheimer. Anteriormente Morant ha podido saludar a Carmen Pascual, hija del histórico compositor Gustavo Pascual Falcó, compositor del pasodoble “Paquito el Chocolatero”. El encuentro ha tenido lugar en el domicilio de la hija del compositor, en la calle Sant Cristòfol, adyacente al Ayuntamiento.

Por último, Morant se ha visto acompañada en su visita por el alcalde de la localidad, Rubén Muñoz, también del PSPV; por el secretario general del partido en la provincia, Rubén Alfaro, también alcalde de Elda; y por el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, que la han recibido por este orden en su llegada a las puertas del Ayuntamiento de Cocentaina.