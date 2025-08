"Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo"

Los audios hallados por la Guardia Civil en el móvil del exasesor de José Luis Ábalos no dejan de arrojar más información comprometida sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE y los favores que su entorno pudo haber realizado a determinadas personas. En uno de los ficheros que obra en el sumario de la causa, una mujer (con marcado acento brasileño) llama a Koldo para pedirle que medie con los mandos policiales para retirar los controles a un conocido club nocturno situado en Algemesí, el Ciervo.

Concretamente, la interlocutora del Koldo se dirige al exasesor en un tono amenazante calificándolo de "amor" para luego hacerle saber que está muy molesta por cómo la han tratado: "En serio, si dices que me vas a cuidar. Luego me olvidas completamente... Vas a creer que no soy importante en vuestra vida...". Es justamente en ese momento cuando la mujer grabada por Koldo menciona a José Luis (presuntamente en referencia al exministro José Luis Ábalos) y le pide que llame al comisario para poner fin a los controles policiales sobre este club nocturno.

En el audio, la mujer insiste en su presunta relación con el exministro y exsecretario de Organización del PSOE y hace hincapié en que es "importante en la vida de José Luis". Por ello, no duda en pedirle a Koldo que medie con los mandos policiales: "Escucha, quítame a la policía del Ciervo de Algemesí. Llama al comisario y dile que no vengan ya por aquí... porque me hacen un contrato de trabajo y me empadronan... y encima puedo vender cositas disimuladamente".

Tras poco menos de un minuto de duración, la misteriosa interlocutora de Koldo se despide de nuevo con el mismo tono amenanzante con el que había empezado: "Okey... ¿Puede ser? Pues así te quito compromisos de encima. Una llamada telefónica y soluciona todo. Gracias, muy amable".

Cerrado temporalmente

El conocido club nocturno el Ciervo de Algemesí, situado junto a una de las rotondas de la carretera CV-42, y al que se refiere esta grabación interceptada en el móvil del asesor de José Luis Ábalos está cerrado temporalmente.