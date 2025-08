Mazón, sobre la polémica entre Illa y Ayuso: “Los que creen que formamos parte de los países catalanes no se van a salir con la suya”

A vueltas con la financiación singular. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido preguntado en una visita al Hospital General de Elche por la financiación singular que se está explorando en Cataluña tras la controversia que se hizo visible el pasado fin de semana entre los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Cataluña, Salvador Illa, que fue acusado por su homóloga madrileña de “freír a impuestos” a sus ciudadanos después de que el presidente catalán señalara a Ayuso por hacer una “acumulación insolidaria” de los recursos autonómicos.

Tras preguntarle por esta polémica y por estudios como los que ha publicado el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), que vaticinan más recursos para la Comunidad Valenciana en caso de asumir la financiación singular si este modelo se generaliza (tal como ha propuesto el Gobierno), Mazón ha afirmado que “aquí todo el mundo ya sabe que hay algunos que quieren comer aparte y que buscan la singularidad para tener un privilegio injusto”.

Además, ha cargado contra “los que creen que la Comunidad Valenciana les pertenece y que tenemos que estar arrodillados porque formamos parte de los países catalanes”, asegurando que “no se saldrán con la suya: desde luego, conmigo aquí de presidente eso no va a ocurrir”. Por último, el jefe del Consell considera que “nosotros no necesitaríamos una singularidad para salirnos de España ni para tener privilegios frente al resto de España”, sino que “merecemos una singularidad para converger con el resto de España para estar con todos los españoles, porque estamos muy por debajo de la media”.

Futuro sin aclarar

En otro orden de cosas, el presidente de la Generalitat no ha respondido este lunes sobre su futuro después de las informaciones publicadas en un diario nacional, que asegura que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha “pospuesto” su “decisión” sobre el futuro del jefe del Consell “a la espera de si supera el desafío de la reconstrucción”.

Mazón ha asegurado que no haber visto “ninguna noticia: he visto una quiniela más”, y ha argumentado que “ya se vaticinó que no llegaría a Navidad, que no llegaría a Fallas, que no llegaría a las Hogueras de Alicante, que no tendría presupuestos y que no llegaría a agosto”. “No soy yo quien se lo tiene que hacer mirar”, ha concluido.

En este sentido, preguntado por si se presentaría a un nuevo mandato “en caso de cumplir los cuatro años” de la legislatura, el presidente ha asegurado que “yo me presento a la reconstrucción cada día: es mi objetivo, no tengo otro”. Mazón ha proseguido señalando al Gobierno de España, sobre el que ha asegurado que “si quisiera, podríamos acelerar el objetivo de la reconstrucción”. Y ha finalizado afirmando que “yo estoy en esto, no estoy en otra cosa. Y los demás cantares, para los que cantan desafinados”.

Las cifras de autónomos

El jefe del Consell ha acudido este lunes por la mañana al Hospital General de Elche junto con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para inaugurar la puesta en marcha de una unidad infantojuvenil de salud mental y anunciar nuevas unidades repartidas en los hospitales de Sant Joan d’Alacant, Alcoy, Arnau de Vilanova, Clínic (estos dos últimos en València), Antiguo Hospital Militar de Quart de Poblet y Gandia, estas dos últimas ciudades ubicadas en la provincia de Valencia.

Durante la visita, el presidente de la Generalitat también ha celebrado las cifras de alta de autónomos en la comunidad Valenciana, que son “las mejores de toda España”, dado que la media nacional ha sido de un 1 % y la de la Comunidad de un 2,8 %. “La actividad económica está funcionando relativamente bien”, ha celebrado.