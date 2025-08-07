Cierra en Alicante un hotel de retiros de ayahuasca tras una intervención de la Guardia Civil

Turismo espiritual, místico, iniciático y psicodélico. Vacaciones alucinantes. La Marina Alta superó hace tiempo lo del "sol y playa". Se abren paso negocios turísticos que prometen el paraíso y también el limbo... el limbo (legal) de la ayahuasca. Este hotelito, situado en un chalé con una gran parcela de la partida Cometes de Pedreguer, es ciertamente singular. Ofrece retiros de ayahuasca, una bebida psicoactiva utilizada en la medicina ancestral de pueblos indígenas sudamericanos. Pero este centro espiritual ha cerrado "temporalmente". Se ha tomado "una pausa", como han indicado sus responsables, la organización Ommij Healing Centers, en un comunicado que aparece cuando se accede a su página web.

El cierre es consecuencia de una intervención de la Guardia Civil en este centro que tuvo lugar el pasado viernes. Lo revela la propia organización que atribuye el registro a "las continuas acusaciones falsas de un individuo holandés decidido a perturbar la armonía y sanación que tanto apreciamos en nuestra comunidad".

Los responsables del centro de retiros de ayahuasca aseguran que los abogados de ICEERS (organización que defiende los beneficios de las medicinas tradicionales indígenas) ya están trabajando para demostrar que a quienes participan en estas "ceremonias de sanación" no se les ofrece "ninguna sustancia ilegal". Avanzan que retomarán los retiros cuando las autoridades judiciales les den la razón y confirmen que desarrollan su actividad en "un marco legal seguro y sólido".

Bajo investigación

"El futuro se presenta prometedor, pero debemos reconocer que aún estamos bajo investigación", señalan, y anuncian que exigirán responsabilidades "no solo legales y financieras, sino también éticas y reputacionales por el daño, la difamación, la manipulación y la angustia causadas a nuestro equipo, a nuestros participantes y a la sagrada labor que realizamos".

La web de esta organización también detalla el precio de los retiros en Pedreguer. El de cinco días (incluye tres ceremonias de ayahuasca, así como yoga y meditación y comida vegetariana) sube a 1.295 euros por persona y el de tres días (dos rituales de ayahuasca) a 845 euros.