El recorte de Mazón en Memoria Democrática deja sin ayudas a 25 asociaciones

La secretaria de Memoria Democrática del PSPV-PSOE, Mercedes Caballero, ha denunciado que el "recorte de Mazón" en Memoria Democrática ha dejado sin ayudas a 25 asociaciones sólo en la provincia de Valencia. Caballero ha asegurado que el president de la Generalitat "ha otorgado ayudas para 12 proyectos, pero, con 150.000 euros de presupuesto, se quedaron fuera 25 proyectos más", tal y como publica Efe.

"Más de una veintena de asociaciones se han quedado fuera por la falta de cobertura económica de la Generalitat, que solo presupuestó 30.000 euros para proyectos de memoria democrática", ha añadido.

La diputada socialista Mercedes Caballro duranet el debate de la ley de la Concordia. / J.M. López

La diputada ha instado a las asociaciones y entidades a solicitar la subvenciones ya publicadas del Gobierno de España, que ha presupuestado 600.000 euros, y ha afirmado que ante "la inoperancia del Consell, los valencianos y las valencianas solo pueden confiar en el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en lo referente a la difusión de la protección de las víctimas del franquismo".

Publicación de las subvenciones

Caballero ha exigido la publicación de las subvenciones para las asociaciones memorialistas en promoción de la memoria democrática, aprobadas en los presupuestos de 2025, y ha recordado que la Ley 20/2022 "fija como uno de los pilares de la memoria democrática la formación y el conocimiento de la historia de nuestro país para dignificar a quienes defendieron la democracia frente al franquismo y para que nunca se vuelvan a repetir las atrocidades vividas durante la dictadura".

La dirigente también ha afirmado que es "fundamental el trabajo que se hace desde las asociaciones memorialistas en el desarrollo de proyectos como, por ejemplo, documentales, exposiciones o jornadas de formación". "Vivimos un tiempo oscuro en la Comunitat Valenciana", ha concluido Caballero