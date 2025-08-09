PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir "humanidad" por Ángel

"Necesitamos recuperar la humanidad. Es momento de reflexionar". Son ocho palabras escritas en X por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, citando el artículo de opinión de la escritora Carmen Amoraga en Levante-EMV dedicado al excomisionado del Gobierno José María Ángel y que han acabado con un amplio impacto en redes sociales, una ola de comentarios y, cómo no, en un nuevo choque con representantes del PP y Vox que se han lanzado a criticar el comentario de la dirigente socialista.

La bola de nieve del reproche nunca frena en la política y siempre hay una recriminación guardada del pasado que sacar a lucir. Así, frente al mensaje de la también ministra de Ciencia reclamando esa "reflexión" y "recuperar la humanidad" después del intento de suicidio del exdirigente socialista, varios miembros del PP han afeado a Morant su reclamación y la han comparado con las críticas que lleva recibiendo desde hace nueve meses el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras desde Vox han tirado hacia su lado señalándose también como perjudicados de críticas de antaño.

"Sí, necesitáis recuperarla de forma urgente. Lleváis 9 meses haciendo un escrache inhumano a Mazón. Habéis triturado a Rita, Camps y cualquiera del PP sin miramientos, es vuestra forma de hacer política", ha escrito Alfredo Castelló, diputado del PPCV y vicepresidente de las Corts. "¿Cómo te atreves a pedir tú humanidad cuando lleváis 9 meses llamando asesino a Carlos Mazón con escraches políticos y campañas de publicidad pagadas por tu partido?", se ha preguntado su compañero de bancada, Fernando Pastor, en un mensaje compartido, entre otros cargos, por la vicepresidenta Susana Camarero.

"¿Humanidad? ¡Mientras llevas meses organizando una ofensiva despiadada contra Mazón! Escraches con gritos de asesino, campañas pagadas por tu partido para hundir su imagen y una presión implacable para destruirlo políticamente. Quien se dedica a asfixiar no puede dar lecciones de humanidad", ha escrito la diputada del PPCV en las Corts, Beatriz Gascó. Hasta la cuenta del PP del Ayuntamiento de Zaragoza se ha metido en la discusión. "Ahora... la hipocresía del PSOE es..", indica el tuit, acompañado de una foto de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València.

"Venga, ministra, reflexione"

Pero las críticas a Morant, quien horas antes había publicado un mensaje asegurando estar "en shock" ante la hospitalización de su compañero de partido, no se han quedado en el PP. En Vox también se han sentido agraviados ante la petición de "humanidad" de la líder socialista y han reaccionado. Y no cualquiera, sino sus más altos cargos, aunque a diferencia de los 'populares', no solo han expuesto casos de insultos a miembros de su formación, sino que directamente han criticado la actuación de los socialistas.

"¿Ha reflexionado en algún momento la Sra. ministra sobre lo que supone para las familias de cientos de cargos de Vox escuchar todos los días, por parte de la izquierda, sus terminales mediáticas y su ejército de tuiteros anónimos, que son fascistas, nazis, racistas…?", ha criticado la presidenta de las Corts, Llanos Massó, segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, quien ha citado "las agresiones a los simpatizantes en las carpas, a Santi Abascal en actos como en Vallecas o a Rocío Meer". "Venga ministra, reflexione", ha añadido.

No ha sido la única alta autoridad autonómica en entrar en la discusión. Su homólogo en Baleares, Gabriel Le Senne, ha contestado al mensaje: "Lo que necesitan recuperar es la honestidad. Pero entonces tendrían que dejar de demonizarnos y no les quedaría más remedio que entrar a debatir nuestros argumentos, y eso es lo que temen y evitan a toda costa". También el síndic de los voxistas en las Corts, José María Llanos: "¿Cuántas veces le ha importado la humanidad, Sra. Ministra? ¿Cuando ha traicionado a los valencianos hundidos en la ciénaga de la riada, sin dar la más mínima solución? ¿Cuando tapa la corrupción, la mentira, siempre q sea del PSOE? ¿Cuando culpa a los demás de sus miserias?".

Los mensajes en redes sociales han hecho que se pase del "y tú más" al "y tú antes qué" y que lo importante no sea si se está a favor o en contra de una situación en concreto, sino si ha habido alguna en el pasado que mantenga el agravio. "La política es una trituradora de personas", advertía Amoraga en el artículo citado por Morant y que ha acabado desencadenando la polémica en redes, donde un estudio señalaba este sábado el aumento de la agresividad. Por suerte, lo importante es que José María Ángel recibió el viernes el alta hospitalaria.