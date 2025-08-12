¿En qué pueblos de la Comunitat ha hecho más calor esta noche y en cuáles se ha dormido más fresco?

Dormir se ha convertido casi en misión imposible en la Comunitat Valenciana en estos últimos días, en los que la ola de calor con una masa de aire africana está dejando los días más calurosos de todo el año. En la madrugada del lunes al martes, las mínimas han vuelto a situarse en valores casi inauditos; por encima de los 25 grados en gran cantidad de municipios valencianos, lo que es considerada una noche ecuatorial. Y en algunos puntos el termómetro no ha bajado de los 27 grados por la noche, temperaturas que se alcanza durante el día en periodos como la primavera o el otoño.

Ante este escenario tan adverso, el aire acondicionado y el ventilador, de pie o de techo, se han convertido en los grandes aliados para los valencianos y valencianas a la hora de intentar dormir. Descansar es esencial para la salud, sobre todo cuando el calor es asfixiante también durante el día. Ayer, por ejemplo, la autonomía vivió el día más caluroso de todo el año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con hasta 41,5 grados en la localidad de Carcaixanet y con el mercurio por encima de los 40 grados en muchas de las comarcas. Para este martes, 28 municipios siguen en alerta máxima por calor y la Aemet mantiene activos avisos amarillos en la provincia de Valencia y el sur de la de Alicante por temperaturas por encima de los 36 grados.

Los pueblos donde ha sido imposible dormir

El balance de las temperaturas del lunes al martes ha dejado la mínima más alta en 29 grados en Benicolet en la comarca de la Vall d'Albaida según la extensa red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet). Por encima de los 27 grados, han pasado la noche también en:

Pego: 27,7

Tàrbena: 27,6

Agres: 27,6

Sagra: 27,5

Xixiona: 27,4

València: 27,3

El castell de Guadalest: 27,1

Villalonga: 27,1

Gandia: 27

La red de Aemet, por su parte, ha registrado la mínima más elevada en Almassora, igual que en la madrugada del domingo al lunes, con 27,1 grados; la noche más cálida en Castellón desde el año 1911, es desde cuando hay registros.

Los pueblos más frescos

Sin embargo, hay una decena de pueblos en los que las mínimas se han situado por debajo de los 16 grados e, incluso, en algunos casos cinco grados por debajo. En ellas, sus vecinos y vecinas han tenido que recurrir a la sábana o el edredón. ¿Dónde han pasado una noche más fría? Según Avamet, son los siguientes:

El Toro : 10,9

: 10,9 Ares del Maestrat: 12,6

Bocairent: 13,8

Morella: 14,4

Xixona: 14,7

Forcall: 14,2

Calles: 15,4

Benassal: 15,7

Xodos: 15,7

Agres: 15,9

Las noches ecuatoriales se disparan

Pese a los negacionistas, una de las evidencias del aumento de la temperatura media en la Comunitat Valenciana, durante las últimas décadas, es el ascenso continuado de las mínimas. La Aemet ha difundido hoy la cantidad de noches ecuatoriales, por encima de los 25 grados, que se han registrado en València ciudad desde la década de los 40 del siglo XX. Y la evolución es clara: la mitad de las noches ecuatoriales se concentra en la actual.

Desde el año 2020, ha habido un total de 80 madrugadas con mínimas superiores a los 25 grados. Son tantas como en las ocho precedentes y eso que la década solo se encuentra en su ecuador por lo que el dato en 2030 puede ser reseñable.

El gran salto se produjo en la década de los 90 cuando se registraron 12 noches ecuatoriales en el 'cap i casal' frente a las cuatro del periodo anterior. En la década de los 2000, el dato casi se duplicó hasta las 21 noches ecuatoriales y lo mismo ocurrió en la década posterior, con casi 40. En la actual, se ha doblado solo en un lustro, por lo que la actual década podría acabar triplicando o cuadruplicando la cifra del periodo entre el 2010 y el 2019.