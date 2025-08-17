Ocho meses de suspenso a una docente por ir ebria al instituto y abuso de poder

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado recientemente en una sentencia a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN una sanción de ocho meses de suspensión de funciones y retribuciones, así como la prohibición de ejercer puestos de jefatura durante dos años, a una profesora de instituto que estaba destinada en un centro educativo del sur de la provincia cuando ocurrieron los hechos. La resolución judicial considera que ha quedado acreditada la comisión de tres faltas graves cometidas durante su desempeño profesional en el centro público entre los años 2020 y 2021.

Por las dos primeras se la suspendió de empleo y sueldo y por la tercera se le impedía ejercer cargos para la gestión educativa durante el citado periodo. En primera instancia se da la circunstancia de que el juzgado de lo Contencioso de Elche que vio el recurso inicial rebajó de ocho a cuatro meses la sanción impuesta a la docente al considerar que no existía una proporcionalidad entre los hechos, las tres sanciones y las consecuencias administrativas que le deparaba. Y eso no gustó ni a la Generalitat ni a la profesora que recurrieron cada uno por su parte. La administración, porque consideraba que no solo debía considerarse la gravedad de los hechos, sino valorarse el contexto en el que se cometieron: un centro docente. De hecho en su argumentario recordaba que era «exigible a los docentes una actuación de respeto y consideración hacia los alumnos, sin que el razonamiento contenido en la sentencia, mas allá de una valoración personal de la conducta cometida, refleje una motivación que justifique la reducción de la sanción impuesta en la horquilla mínima del grado mínimo de las posibles», decía el letrado y recoge el fallo.

Y la profesora recurrió para que la Administración le restituyera las retribuciones dejadas de abonar como consecuencia de la reducción de la sanción inicialmente impuesta, que se había ejecutado por resolución de 13 de junio de 2022. Además, para que se le pagaran los intereses legales desde la fecha en la que se hizo efectiva la misma.

La docente fue sancionada a seis meses de empleo y sueldo (rebajados a tres por el juzgado de Elche) por su «actitud hacia el alumnado, actuaciones impropias con compañeros y por el consumo habitual de alcohol durante la jornada escolar», según los hechos que se han considerado probados. La sala destaca la «utilización de su posición de profesora para ridiculizar, vejar, condicionar, insultar y someter al alumnado, ejerciendo supuestamente abuso de poder sobre dicho alumnado», así como se relata un episodio en el que «impidió la salida de un alumno del aula cerrándole el paso y la puerta con llave, reteniéndole presuntamente contra su voluntad».

Ley

Asimismo, la sentencia recoge que la docente se extralimitó en sus competencias durante clases impartidas por otros profesores, interfiriendo en el desarrollo de las mismas y arrojando a la basura materiales de trabajo de otros grupos sin: «la autorización ni el conocimiento del profesor», se relata en el fallo.

Por estos hechos, se aplicó el artículo 142.1.e) de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que tipifica como falta grave la «grave desconsideración con el personal empleado público o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones».

Una segunda infracción a la docente, también calificada como grave, se refiere al «consumo habitual de alcohol que afecte al funcionamiento del servicio». Por ella se la sancionó a dos meses de empleo y sueldo que el juzgado en primera instancia había rebajado a uno al entender que no podía valorarse que con ello, «la recurrente incurriera en conductas de humillación y gritos a sus alumnos», ya que esto ya había sido valorado y sancionado en el cargo primero.

Según varios testimonios de alumnos que trae a colación la sentencia, «la profesora ingería alcohol de manera reiterada y a escondidas durante la jornada lectiva». La sala considera que la afectación al funcionamiento del servicio es evidente, «por cuanto se trata de una docente fomentando un hábito poco saludable entre sus alumnos».

Argumentos del recurso

La defensa de la profesora argumentó que los hechos se produjeron en contextos de nerviosismo y que algunas acciones fueron puntuales o malinterpretadas por los estudiantes. Por ejemplo, respecto a la retención del alumno en clase, el letrado sostuvo que «parece que lo que trataba era de intentar controlar la situación» y que en ningún momento hubo intención real de privar de libertad al menor. También se alegó que el gesto de tirar a la basura materiales de trabajo de un compañero para con sus alumnos (concretamente, una caja de huevos) no respondía a un patrón de conducta, «sino a un hecho aislado, sin voluntad de despilfarro».

La primera sentencia se dictó en la Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez

El juzgado de lo Contencioso de Elche, que había rebajado de ocho a cuatro meses la sanción al acoger parcialmente los razonamientos de la defensa de la docente, sí había mantenido la inhabilitación para cargos directivos. Sin embargo, el TSJCV, en su sentencia considera que dicha rebaja carece de la «motivación que justifique la reducción de la sanción» y concluye que las sanciones impuestas por la Administración fueron proporcionales, ajustadas a derecho y dictadas en el marco de lo previsto por el artículo 145.1.b) de la Ley 10/2010, que contempla suspensiones de funciones de entre 15 días y tres años para este tipo de infracciones.

Sin condena en costas

Aunque el tribunal da la razón a la Generalitat Valenciana, no impone las costas del proceso a la parte apelada, al entender que concurren dudas jurídicas razonables. La sentencia, no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo o ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.

El fallo final, pronunciado por los magistrados Ana María Pérez Tortola, Alberto Manuel Ibáñez Bartual y Mercedes Galotto López ordena la devolución de los autos al juzgado de origen y certifica la revocación de la sentencia del juzgado de Elche. La decisión del tribunal es, en última instancia, una advertencia sobre la responsabilidad del cuerpo docente en el marco institucional y la necesidad de mantener estándares éticos que garanticen un entorno seguro y saludable para el alumnado.