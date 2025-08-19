Así son los espacios Premium del Roig Arena

El Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, contará en su segundo anillo con sus espacios Premium: los palcos VIP, el Club, el Johnnie Walker Experience y el Lounge. La oferta VIP del Roig Arena, que se circunscribe a los eventos de entretenimiento y es independiente de los partidos del Valencia Basket Club, se comercializa tanto para días concretos como en formato de packs de temporada.

Espacio EL Club dentro del Roig Arena / Levante-EMV

La segunda planta del recinto cuenta con Palcos VIP, destinados tanto para empresas como para particulares, quienes podrán contratar plazas para eventos concretos. Todos cuentan con un servicio de catering exclusivo incluido.

Por su parte, el Club, el espacio más Premium del catálogo de Hospitality, se sitúa en el restaurante Poble Nou y está reservado para socios que tendrán derecho a un número determinado de eventos y a los que se les incluirá un servicio exclusivo de restauración.

Espacio Lounge en el Roig Arena / Levante-EMV

El Johnnie Walker Experience se dirige a aquellos interesados en disfrutar de una serie de eventos al año a la vez que hace networking compartiendo espacio y servicios Premium en una sala que se inspira en los clubs neoyorquinos más sofisticados.

Por último, el Lounge, espacio situado tras el escenario de un concierto en su configuración estándar, tiene el objetivo de dar servicio al cliente VIP tanto antes del inicio como a la finalización de un concierto.

Espacio del Palco VIP en el Roig Arena / Levante-EMV

Todos los espacios del segundo anillo del Roig Arena cuentan con asientos Premium adyacentes reservados en grada. Para conocer la oferta más detalladamente y poder contratar estos asientos, la web de Roig Arena dispone de un espacio dedicado a estas experiencias VIP.