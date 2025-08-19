El TSJ avala una indemnización de 30.000 euros a una médica que estuvo un mes hospitalizada por covid

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por un juzgado de Valencia que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 29.939 euros por daños y perjuicios a una médica de familia que estuvo más de un mes hospitalizada tras contagiarse de Covid-19 en el trabajo en 2020. La facultativa padece todavía secuelas y tiene reconocida una discapacidad del 44 por ciento.

Los magistrados han desestimado el recurso de suplicación de la Administración Autonómica, que defendía su actuación durante una situación excepcional como fue la pandemia. La sentencia, que ya es firme, establece que la falta de medidas de prevención que apreció en su momento la Inspección de Trabajo para reconocer un recargo del 30 % en las prestaciones, motivo que justifica ahora la indemnización a la facultativa.

La afectada, que ejercía como especialista en medicina familiar en un centro de salud de la localidad valenciana de Sagunto, asistía a todo tipo de pacientes, entre ellos a respiratorios agudos, y dio positivo por Sars-Cov-2 en una PCR el 16 de marzo de 2020, durante los primeros momentos de la pandemia. Cuatro días después, estando de baja laboral y tras empeorar su situación, fue ingresada en un hospital, donde pasó cuatro días en la Unidad de Reanimación y otros 28 en la UCI con un diagnóstico de neumonía bilateral.

El tribunal destaca que la doctora estuvo expuesta a pacientes con síntomas respiratorios sin contar con la protección necesaria. En aquellos primeros días de la pandemia no existían protocolos de triaje para separar a los pacientes sospechosos de coronavirus, ni se había realizado aún una evaluación de riesgos específica. La entrega de equipos de protección individual (EPI) era insuficiente y, en muchos casos, no quedaba constancia por escrito de su distribución.

Aunque inicialmente se extendió un parte de baja por enfermedad común, la facultativa no estuvo conforme y tras su solicitud el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) determinó que la baja tenía su origen en una contingencia profesional.

Responsabilidad empresarial

Con posterioridad, tras la propuesta de la Inspección de Trabajo, la Dirección Provincial del INSS declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud laboral en el accidente sufrido por la médica e incrementó en un 30% las prestaciones económicas derivadas del mismo con cargo exclusivo a la Generalitat. Esa resolución administrativa no fue recurrida y devino firme.

El titular del Juzgado de lo Social número 13 de Valencia estimó en su momento la demanda por daños y perjuicios de la profesional. Ahora la Sala de lo Social del Tribunal Superior ha dictaminado que esa declaración de falta de medidas de seguridad y salud laboral “debe extender sus efectos sobre el resultado dañoso concreto y efectivo sufrido por la demandante”.

Aunque la Generalitat, en su defensa, alegó que la expansión del virus era imprevisible y que se adoptaron medidas dentro de las limitaciones existentes en ese momento, el tribunal rechaza este argumento y subraya que la administración tenía la obligación de garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios en primera línea, algo que no se cumplió.

La indemnización de casi 30.000 euros se suma a las prestaciones ya reconocidas a la médica. La sentencia insiste en que esta cantidad tiene carácter reparador y compensa el daño sufrido, sin generar un beneficio injustificado.

Ese daño, precisan los magistrados TSJCV, “tuvo su origen en el contagio del virus (…) que le generó el periodo de incapacidad temporal y las secuelas que vienen recogidas en los hechos probados de la sentencia de instancia”.

Otras resoluciones

El fallo recuerda otro fallo en el que desestimó las peticiones de los sindicatos por la falta de medidas de seguridad y precisa que, en este último caso, "estamos ante una demanda instada por un sindicato que ejercita una acción en nombre de sus afiliados con carácter plural y no ante un proceso colectivo". En la demanda anterior, la sala consideraba que es necesario individualizar en el caso de cada demandante los hechos que concurrieron en el centro de trabajo en el que prestaron servicios a lo largo de esos tres meses.

"Debemos tener en cuenta que lo que solicita la parte actora es una indemnización de daños y perjuicios derivada de tales incumplimientos y, por ello, para que pudiera existir un pronunciamiento condenatorio como el realizado en la sentencia recurrida, hubiera sido necesario que cada uno de los demandantes acreditara el daño sufrido y el nexo causal entre ese daño y el incumplimiento imputado a la demandada", decía la anterior resolución.