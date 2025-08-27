Dos terremotos sacuden de madrugada Valencia
Han tenido lugar en Montserrat y el primero ha tenido una magnitud de 2,5 en la escala de Richter
Marga Vázquez
Montserrat ha vivido esta pasada madrugada un terremoto de magnitud 2,5 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El seísmo se ha producido a las 4:04 horas de este miércoles al noroeste de esta localidad de la comarca de la Ribera Alta y a una profundidad de 5 kilómetros.
Además de en varios puntos del municipio, de 9.600 habitantes, el terromoto se ha podido sentir en algunas urbanizaciones de Calicanto, en Chiva, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.
Segundo terremoto en Montserrat
Apenas unas horas más tarde, cuando tan sólo faltaban unos minutos para las ocho de la mañana, otro nuevo sismo se ha sumado al primero, también en Montserrat, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional.
En esta ocasión, el terremoto ha sido de magnitud 1,8 en la escala de Richter y ha tenido lugar a 9 kilómetros de profundidad. A diferencia del primero, parece ser que este nuevo movimiento telúrico no ha sido sentido con tanta intensidad por la población.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent