Dos terremotos sacuden de madrugada Valencia

Montserrat ha vivido esta pasada madrugada un terremoto de magnitud 2,5 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo se ha producido a las 4:04 horas de este miércoles al noroeste de esta localidad de la comarca de la Ribera Alta y a una profundidad de 5 kilómetros.

Además de en varios puntos del municipio, de 9.600 habitantes, el terromoto se ha podido sentir en algunas urbanizaciones de Calicanto, en Chiva, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

Segundo terremoto en Montserrat

Apenas unas horas más tarde, cuando tan sólo faltaban unos minutos para las ocho de la mañana, otro nuevo sismo se ha sumado al primero, también en Montserrat, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional.

En esta ocasión, el terremoto ha sido de magnitud 1,8 en la escala de Richter y ha tenido lugar a 9 kilómetros de profundidad. A diferencia del primero, parece ser que este nuevo movimiento telúrico no ha sido sentido con tanta intensidad por la población.