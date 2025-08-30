Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Elche y enciende las redes

La periodista Maribel Vilaplana ha reaparecido de forma pública en el estadio Martínez Valero de Elche en el mismo día que se cumplen diez meses de la catastrófica dana. La consejera de Comunicación y Relaciones Institucionales, además de portavoz, del Levante UD fue entrevistada por el canal deportivo DAZN sobre la posible salida de Carlos Álvarez del equipo valenciano.

Vilaplana ha estado en el foco público por la comida que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el mismo día de la tragedia que se cobró 228 víctimas. Cuando salió a la luz el encuentro, la periodista desapareció de la esfera pública y no fue hasta ayer por la tarde cuando se le ha podido volver a ver de manera pública en el cargo que desempeña dentro del club. Antes de este momento solo se le pudo ver en un programa de cocina con el chef Rubén Fenollar.

La portavoz del equipo valenciano no se ha pronunciado sobre el encuentro que mantuvo con Mazón, aún cuando todavía sigue sin conocerse cuánto rato pasaron almorzando en el restaurante de El Ventorro, enclave donde se produjo la reunión donde -siempre según las fuentes de la Generalitat- se le ofreció dirigir la televisión pública de À Punt.

La reaparición de Vilaplana ha creado una tromba de reacciones en la red social X cuando el vídeo donde es entrevistada sobre la situación del Levante UD ha sido publicado. Los usuarios han mostrado su indiganción por esta exposición pública para hablar sobre asuntos deportivos y no sobre lo que pasó aquel día, donde todavía se mantienen varias incógnitas sobre lo sucedido el 29 de octubre, la pregunta más repetida en todos los comentarios.

La entrevista a pie de campo se produjo al mismo tiempo que en la Plaza de la Virgen de València se producía la décima concentración de personas contra la gestión política del Consell de Carlos Mazón en torno a la dana. Las víctimas pidieron ayer precisamente que contara su versión de los hechos y ayudara a esclarecer lo sucedido.

Los usuarios reprochan a la periodista que no revele lo que sucedió en ese encuentro y por qué Mazón no reaccionó mientras las poblaciones de Utiel-Requena, la Ribera, la Hoya de Buñol y l'Horta eran arrasadas por una dana sin precedentes.