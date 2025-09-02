Mazón hará esta mañana una declaración institucional
La comparecencia se realizará a las 11.00 horas desde el Palau de la Generalitat
M. V.
El jefe del Consell, Carlos Mazón, hará esta mañana una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat. Así lo advirtieron ayer, a última hora del día, fuentes del gobierno autonómico. El acto viene recogido en la agenda de hoy del 'president'.
Al parecer, el máximo responsable autonómico hablará de las "ayudas a los afectados" por la dana e incidirá aún más en el "estrangulamiento" económico al que, según él, somete Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana y a su falta de apoyo en la reconstrucción, según fuentes del entorno del jefe del Consell. Mazón ha iniciado este curso político con una ofensiva total al Gobierno de España.
La declaración institucional de Carlos Mazón se realizará a las 11.00 horas de hoy martes, 2 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent