Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón ve un "chantaje" y un "menosprecio" a la Comunitat la quita de la deuda: "Lo hemos dicho por activa y por pasiva"

Ruth Merino afirma que "no beneficia en nada a los valencianos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. / Europa Press

Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de España es un "chantaje" y un "menosprecio" a la Comunitat Valenciana, un asunto sobre el que desde el Consell ya han repetido, según ha señalado, "por activa y por pasiva".

De este modo lo ha manifestado el dirigente autonómico, preguntado por los medios cuando iba camino del Palau de la Generalitat desde el Palacio de Fuentehermosa, donde ha asistido, junto a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, a la reunión de secretarios y subsecretarios autonómicos.

El jefe del Consell se ha pronunciado en estos términos un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley orgánica, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de las CCAA, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Andalucía y Cataluña serían las CCAA más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de la Comunitat Valenciana, con 11.210 millones.

"De chantajes nada"

Al ser preguntado sobre este asunto, el 'president' de la Generalitat ha respondido: "Ya hice valoraciones el lunes". Seguidamente, cuestionado de nuevo sobre si la Comunitat va a rechazar la quita, ha agregado: "Hemos dicho que de chantajes nada, y de menospreciar a la Comunitat, nada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva que ya está bien de chantajes".

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ya se pronunció este martes en términos similares al afirmar que la propuesta de condonación parcial de deuda autonómica aprobada por el Gobierno es "inaceptable por el fondo y por la forma", al tiempo que sostuvo que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".

Merino aprovechó para denunciar que esta medida "solo allana el camino de (Pedro) Sánchez para aferrarse a la Moncloa" y exigió que cualquier solución al endeudamiento autonómico esté "necesariamente vinculada" a la reforma del sistema de financiación autonómica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
  2. Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
  3. El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
  4. La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
  5. Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
  6. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  7. El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
  8. Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent

Mazón ve un "chantaje" y un "menosprecio" a la Comunitat la quita de la deuda: "Lo hemos dicho por activa y por pasiva"

Mazón ve un "chantaje" y un "menosprecio" a la Comunitat la quita de la deuda: "Lo hemos dicho por activa y por pasiva"

Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que "el momento álgido" del aviso rojo sería "a las 18 horas en el interior"

Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que "el momento álgido" del aviso rojo sería "a las 18 horas en el interior"

El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica: la Comunitat, líder en condonación por habitante

El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica: la Comunitat, líder en condonación por habitante

La jueza de la dana denuncia que un abogado grabó a su marido y su hija menor en la sala de vistas

La jueza de la dana denuncia que un abogado grabó a su marido y su hija menor en la sala de vistas

Mazón anuncia un nuevo paquete de 350 millones en ayudas directas a afectados por la dana

Mazón anuncia un nuevo paquete de 350 millones en ayudas directas a afectados por la dana

Mazón hará esta mañana una declaración institucional

Mazón hará esta mañana una declaración institucional

CCOO llama a la huelga educativa a las puertas del inicio de curso

CCOO llama a la huelga educativa a las puertas del inicio de curso

Ya hay fecha para comenzar a vacunar a los mayores valencianos de un virus que puede provocarles neumonía

Ya hay fecha para comenzar a vacunar a los mayores valencianos de un virus que puede provocarles neumonía
Tracking Pixel Contents