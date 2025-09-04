El patrimonio de los ricos valencianos crece en 8.000 millones en un año

La desigualdad está considerada una de las grandes lacras de la sociedad. Y no deja de crecer. Así queda reflejado en el último balance de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, donde los números constatan cómo las fortunas de los más ricos de la Comunitat Valenciana engordan de forma considerable. En concreto, en torno a un 10 % y eso en un solo año. Así, el importe monetario que declararon estos contribuyentes ascendió en 2023 -último año analizado por Hacienda- a 88.049 millones de euros. Se trata de cerca de 8.000 millones más respecto de los 80.129 contabilizados al cierre de 2022.

Si se echa la vista atrás a la década anterior, los resultados son aún más contundentes, si bien en este caso se ha tener en cuenta que los datos corresponden a un año, 2013, en el que el país -y la Comunitat Valenciana, por ende- empezaban a salir de la que fue la peor crisis económica desde la Gran Depresión del siglo XX. Fueron unos años de inusitada reestructuración financiera y de correcciones en la bolsa, que hundieron el importe de muchas fortunas o al menos las mermaron. Sea como fuere, en aquel año el importe patrimonial de los valencianos más ricos ascendía a solo 54.528 millones de euros. 33.500 menos.

Declarantes

El informe de la Agencia Tributaria indica que el número de declarantes en la Comunitat Valenciana de este impuesto, que grava las fortunas por encima de los dos millones de euros, se situó en 2023 en 28.821, casi 800 más que en el ejercicio precedente y más de 10.000 por encima de los que había en 2013. Cada uno de ellos declaró una media de 3,05 millones de euros, una cantidad superior a los 2,86 millones de 2022. Esta última cifra, fue inferior a los 2,93 millones de 2013.

La cifra de liquidaciones que se presentaron en la autonomía hace dos ejercicios fue de 27.712, con un importe recaudado para el Fisco de 196,6 millones de euros, a razón de 7.095 euros por cada uno de los contribuyentes. Un año antes, las cifras eran distintas: 26.905 en el primer caso, 186,5 millones en el segundo y 6.935 euros en el tercero.

Una oficina de la Agencia Tributaria / Levante-EMV

En el desagregado que hace la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de los ricos valencianos, la parte más sustantiva corresponde al capital mobiliario, con 67.640 millones de euros. De esta cantidad, 19.042 millones son negociables en mercados de valores, como la deuda pública o las acciones de empresas cotizadas en la bolsa. Los restantes 48.598 millones pertenecen a la categoría de productos que no se negocian en los mercados de valores y entre ellos figuran los depósitos de ahorro o las obligaciones, bonos y demás valores no negociables.

Criptomonedas

La segunda categoría donde las grandes fortunas de la Comunitat Valenciana tienen invertido más dinero es la de los bienes inmuebles, con 15.960 millones de euros. De ellos, solo 453 son fincas de naturaleza rústica, mientras que otros 2.986 millones son urbanas pero están exentas de declarar. El tercer gran apartado es el de 'otros bienes y derechos de contenido económico', con 1.677 millones, donde están incluidos derechos de propiedad intelectual o industrial, saldos de monedas virtuales (63 millones en las denominadas criptomonedas) o concesiones administrativas. El cuarto lugar corresponde a seguros y rentas, con 1.542 millones. Por último, estos contribuyentes acumulan 163 millones en bienes suntuarios, de los cuales 144 son por vehículos, joyas y pieles y los 19 restantes, objetos de arte y antigüedades.

España

En el conjunto de España, el patrimonio de los más ricos asciende a 934.020 millones de euros, casi un 8 % por encima de los 864.939 que sumaba en 2022. Los declarantes de este impuesto son 228.575 y los que realmente pagan se quedan en 192.291. Cada uno de ellos tiene una fortuna media de 4,08 millones, mientras que Hacienda recauda 1.978 millones, muy por encima de los 1.250 de 2022.