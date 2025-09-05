Camarero defiende su desconexión del Cecopi: "No soy miembro, no había información y no dejé de atender mis competencias"

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha defendido este viernes su desconexión de la reunión del Cecopi durante las horas críticas de la emergencia para acudir a una entrega de premios señalando que ella no forma parte de este órgano y que además no contaba con la información precisa por parte de las agencias estatales, Aemet y CHJ, para cancelar su agenda. Además, ha incidido en que estuvo "pendiente" de sus competencias, que en este caso eran los centros sociales y residencias que pudieran verse afectados por las lluvias y sus consecuencias.

Según ha adelantado elDiario.es y consta en un informe de Emergencias aportado a la causa judicial y al que ha tenido acceso Levante-EMV, Camarero se unió a la reunión, de forma telemática, a las 17.02 horas y la abandonó 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a una entrega de premios que según su agenda oficial transcurrió entre las 18.00 y las 19.15 horas.

La vicepresidenta, que no forma parte del Cecopi sino que fue convocada como "invitada", según ella misma ha explicado este viernes, se volvió a conectar con las grandes decisiones (sobre todo el envío del Es Alert) ya tomadas: a las 20.58 horas sólo dos minutos y, posteriormente, de nuevo a las 21.43 horas.

Camarero ha seguido el argumentario que ya en su día empleó Mazón y, además de resaltar que legalmente no tenía ninguna obligación de asistir a la reunión porque el Cecopi lo preside el titular de Emergencias, ha vuelto a desplazar la responsabilidad a las agencias dependientes del Gobierno de España, Aemet y la CHJ, a las que ha vuelto a acusar de no haber suministrado la información suficiente como para actuar de otra manera y cancelar su agenda oficial.

"No formo parte del Cecopi, fui convocada como invitada (...) No tengo ninguna responsabilidad en emergencias. Me conecto para conocer la información del Cecopi respecto a los municipios donde tengo centros sociales y residencias y conocer de primera mano qué actuaciones se pueden llevar a cabo", ha señalado la dirigente popular, que ha lamentado los "fallos" en las previsiones de Aemet y de CHJ.

"Ojalá hubiésemos tenido otro tipo de información. Ojalá Aemet y la CHJ hubiesen dado información para tomar otras medidas que no se tomaron", ha añadido, incidiendo siempre en que ella estuvo desde primera hora coordinando y supervisando la comunicación con su conselleria para conocer el estado de residencias como la de Carlet, afectada por las lluvias desde primera hora.

"Coordino durante el día entero el contacto con las residencias y no dejo de coordinar por ir a ese acto y cumplir con la agenda", ha insistido, destacando además que a la hora a la que se desconecta del Cecopi, las 17.40, "la última información sobre el barranco del Poyo" en ese órgano era de "horas antes" y hablaba de un caudal decreciente de 28 hectómetros cúbicos. Con todo, ha insistido en que acudir al acto "en ningún caso quiere decir que dejé de atender mis competencias".

Camarero ha atribuido estas informaciones a una "cortina de humo" para "no hablar de lo que se ha descubierto en los últimos días, que los responsables de la CHJ y Aemet han mentido en los últimos diez meses", ha dicho en relación a la declaración del jefe de Aemet en la C. Valenciana, José Ángel Núñez, en sede judicial y en las que el Consell del PP denuncia que admitió que trasladó que la dana iba "hacia Cuenca".

Con todo, Camarero ha evitado la autocrítica y no ha querido calificar de "error" su abandono de la reunión. "Hubiese sido un error estar en casa viendo la tele o no asumir las competencias de mis centros. Pero estuve conectada desde las 8 de la mañana, hablando con alcaldes, con residencias como Paiporta...estuve permanentemente atendiendo. Si no, podría decir que fue un error. Pero la hora en la que estuve en el acto atendía también mi responsabilidad. Ojalá hubiese conocido a esa hora lo que iba a pasar en el Poyo. No tuvimos información", ha rematado.