Camps inicia su campaña: “Soy el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”

“Vamos a por ello. Yo ya no espero más”. Con esta contundencia se ha expresado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ha celebrado este viernes el primer acto oficial de su campaña para aspirar a volver a presidir el PPCV.

En una cena en el restaurante Juan XXIII de Alicante y acompañado muy de cerca por la exalcaldesa Sonia Castedo, quien ejerce la dirección provincial del Comité Político del proyecto de Camps en Alicante y ha organizado e introducido el acto, Camps ha defendido ante 400 personas su intención de regresar a la primera línea.

El expresidente de la Generalitat ha reclamado, de manera constante la convocatoria de un congreso autonómico del PP a la dirección nacional del partido. Pese a que el secretario general, Miguel Tellado, ya rechazó verbalmente el propósito de Camps en su momento, el exdirigente autonómico insiste en esta idea. “Dadnos la oportunidad de votarnos”, ha solicitado.

Camps ha expresado su identificación a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, a quien se ha ofrecido a ayudar para que gobierne con mayoría absoluta. También ha expresado su “lealtad absoluta” al Consell actual, porque “una cosa es el partido y otra el gobierno”. A pesar de esta declaración, en el acto no se ha nombrado en ningún momento al presidente actual de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha recibido la principal crítica cuando el candidato a relevarle al frente del PPCV ha afirmado que “soy el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”.

El acto ha llenado la sala Montini del restaurante Juan XXIII, en Alicante, con unas 400 personas procedentes de toda la Comunidad. Según los organizadores, unos 30 procedían de la provincia de Castellón y otros 70 de la de Valencia. La absoluta mayoría eran antiguos cargos, entre los que destacaban la citada exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; la de Elche, Mercedes Alonso; Ana Kringe, de Dénia, Antonio Lorenzo, de Algorfa; o Carmen Verdú, de Guardamar.

De la provincia eran también los dos únicos exconsellers presentes: Trini Miró y Mario Flores. Destacaban, a su vez, los exconcejales alicantinos Antonio Manresa y María Conejero, que gobernaron junto al actual alcalde, Luis Barcala, durante la anterior legislatura con Ciudadanos. Tampoco han faltado otros exconcejales, que en su momento gobernaron junto a Sonia Castedo: Antonio Ardid, Mariano Postigo y Marta García Romeu, a quien por cierto la exalcaldesa le ha agradecido su implicación en el proyecto.

Entre las presencias destacaba también la de Juan Ortiz, concejal en activo del PP en Guardamar, el único en ejercicio de los presentes, según los organizadores. Castedo, de hecho, en su introducción, ha recibido una gran ovación cuando ha lanzado un mensaje de satisfacción: “a ver quien es capaz de meter a 400 personas que no sean cargos públicos. Aquí no hay estómagos agradecidos”, ha dicho, además de criticar la ausencia de, según ella, militantes que han querido asistir y no lo han hecho “por miedo” a posibles represalias orgánicas.

Castedo, por cierto, ha tenido al inicio palabras de agradecimiento también para Rubén Hurtado, de Albatera, impulsor de un pódcast que ha movilizado a contactos para acudir al acontecimiento, que ha estado liderado por el lema “Camps, juntos ganamos”.