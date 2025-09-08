Alicante, Elche, El Campello, San Vicente, Sant Joan, Callosa de Segura y Cox suspenden las clases este martes por el temporal

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado el Plan Especial de Inundaciones por alertas meteorológicas por lluvias y tormentas en un nivel naranja.

Ante esta situación, los ayuntamientos de Alicante, Elche, Cox, Callosa de Segura, San Vicente del Raspeig y El Campello han tomado la decisión de suspender este martes, 9 de septiembre, las clases en los colegios e institutos, así como en la Escuela Permanente de Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Uned (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

El ayuntamiento de Alicante suspende este martes las clases y cierra parques y jardines y el castillo de Santa Bárbara ante la alerta naranja por lluvias.

El Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) de Elche presidido por el alcalde, Pablo Ruz, el secretario general del Ayuntamiento, Antonio Izquierdo y los Tenientes de Alcalde de Familia, Servicios Públicos y Educación, Aurora Rodil, Claudio Guilabert y María Bonmatí, además del coordinador de emergencias, Jesús Andréu, Protección Civil y funcionarios del área de Educación, determina ante la alerta naranja por lluvias y tormentas establecida por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la suspensión de la actividad docente en todo el municipio de todos los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional (FP), tanto públicos, privados y concertados, además de las actividades extraescolares al aire libre. Tampoco habrá mercadillo.

Por su parte, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, en un decreto, deja constancia de que los fenómenos meteorológicos previstos "pueden provocar un aumento en el riesgo para las infraestructuras y la seguridad de la población", por lo que es preciso tomar precauciones hasta la finalización del nivel de alerta.

Por ello, ha ordenado los cierres de los siguientes espacios e instalaciones municipales: parques públicos, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas. Asimismo, ha suspendido las actividades en la Casa de Cultura, biblioteca municipal y Centro Social y las clases en los centros educativos.

Desplazamiento

El alcalde de El Campello recomienda a los responsables de los servicios municipales que den instrucciones al personal a su cargo para que hagan uso, si procede, de la prestación del servicio mediante teletrabajo.

Para el resto de trabajadores, si existen dificultades de desplazamiento, pide que lo comuniquen a su responsable para recibir las correspondientes instrucciones.

Por último, lanza una serie de recomendaciones a la población:

Mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada en los canales oficiales. Pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad al aire libre, incluido las playas, así como cualquier desplazamiento durante el tiempo que esté activo el aviso.

En caso de necesitar algún tipo de asistencia, recuerda a la ciudadanía que debe llamar al teléfono 112.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento, fijado precisamente este martes y con la aprobación de los presupuestos municipales en el orden del día, se mantiene.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido a este martes la alerta naranja a toda la provincia de Alicante, donde se esperan lluvias que pueden dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora, aunque en el litoral norte de la provincia pueden ser de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Esta tarde los ayuntamientos de Cox, Callosa de Segura, Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig también han anunciado que suspenden las clases este martes por la alerta meteorológica.