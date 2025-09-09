Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València

El sector del taxi de València, habitualmente convulso por las tarifas, la piratería o la competencia de las VTC, vive una revolución interna que tiene que ver con los nuevos titulares de las licencias y el efecto que eso está teniendo en el precio de las mismas. Según la Federación Sindical del Taxi, en los últimos dos o tres años ha habido unas 500 licencias que han cambiado de manos y gran parte de estas han pasado a migrantes asentados en el "cap i casal", mayoritariamente pakistaníes que o bien acceden a las mismas por concesión directa de la administración autonómica (una minoría) o bien por compra directa. Este interés generalizado por la profesión ha hecho que en este tiempo el precio de esas licencias haya pasado de 90.000 euros a 160.000.

En el Área de Prestación Conjunta de València hay 2.800 licencias. Es así desde hace décadas y por el momento no hay acuerdo para ampliarlas, lo que significa que el acceso a una de estas licencias sólo se puede producir por concesión de la administración, que gestiona las que van quedando vacantes por jubilación o abandono, o bien por compra directa entre particulares, que es lo más habitual.

Vías de acceso

En el caso de los pakistaníes, su presencia en el sector del taxi no es nueva y algunos de ellos acceden a las licencias directamente acreditando su experiencia en la conducción. Pero la mayoría acceden por la compra directa y las cifras no paran de crecer. Según Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, alrededor de 500 licencias han cambiado de manos en los últimos "dos o tres años" y la mayoría de ellas han ido a parar a personas migrantes, de distintos países, precisa, pero mayoritariamente pakistaníes.

Este masivo interés por la profesión, tanto de migrantes como de nacionales, ha hecho que el precio de las licencias se haya disparado y que su precio siga al alza. Si hace tres años se pagaban en el área de prestación conjunta de la capital (València y su área metropolitana) a 90.000 euros por término medio, ahora alcanza los 160.000, lo que supone un aumento de casi el doble.

La pregunta es cómo pueden pagar esos precios, y más allá de especulaciones sobre la procedencia del dinero, la respuesta está en el trabajo. Fernando del Molino asegura que trabajan jornadas de 16 horas y en todos los horarios, lo que multiplica los ingresos habituales de un taxista medio, cuyas jornadas ya son mucho más amplias de las convencionales.

Licencias alquiladas: Floteros

La otra pregunta es si esta presencia masiva de pakistaníes distorsiona el mercado. Y todo parece indicar que no. A su juicio, lo que distorsiona claramente el mercado es la concentración de licencias en manos de algunos titulares por la vía del alquiler. En la actualidad podría haber alrededor de 300 licencias del taxi en manos de una docena de titulares que tienen su taxi y además alquilan licencias a otros titulares que no las utilizan. Y la realidad es que "los titulares cuidan el servicio, pero el resto de los coches se los dan a cualquiera que no lo cuidan".

En el caso de los nuevos taxistas no existe ese problema, asegura, pues "una persona que invierte todo lo que tiene en comprar una licencia de taxi se va a esforzar en cuidar al cliente y su vehículo"

Y hay otro problema, según el presidente de la Federación del Taxi, que es el trabajo para las plataformas, algo que hacen muchos taxistas de València y de fuera pese a estar consideradas el "enemigo" del sector. "Es una locura que lo hagan", sentencia.