Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas

El desalojo se ha realizado de manera preventiva en las cercanías de la Fuente del Ciprés, pero no hay riesgo ni para las personas, ni para las viviendas

Los bomberos han cortado la CV425 entre Buñol y Alborache

Declarado un incendio forestal en Buñol (Valencia)

Declarado un incendio forestal en Buñol (Valencia)

INFORMACIÓN

Redacción Levante-EMV

València

El Centro de Coordinación de Emergenciasde la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio forestal en Buñol por lo que la Guardia Civil ha desalojado algunas viviendas dispersas. El desalojo se ha realizado de manera preventiva. No hay riesgo ni para las personas, ni para las viviendas.

Los bomberos también han cortado la CV425 entre Buñol y Alborache. En estos momentos, están movilizadas tres dotaciones de bomberos de Requena, Chiva y Torrent, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, así como siete unidades de Bombers Forestales de la Generalitat.

Fuente del Ciprés

El incendio se ha declarado este miércoles, alrededor de las 20.28 horas, en las cercanías de la Fuente del Ciprés en Buñol, según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

A las 20.56 horas, Emergencias ha establecido la situación 1 del PEIF. Los bomberos siguen trabajando en las tareas de extinción del fuego.

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas / Vost CV

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
  2. Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
  3. El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
  4. La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
  5. Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
  6. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  7. El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
  8. Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas

Vídeo inédito. Pradas en el Cecopi del 29-O: "Llamad a Polo, que a mí no me apetece"

Vídeo inédito. Pradas en el Cecopi del 29-O: "Llamad a Polo, que a mí no me apetece"

La otra cara de la fiesta en Benidorm: un británico se pierde cada semana

La otra cara de la fiesta en Benidorm: un británico se pierde cada semana

El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de Xàbia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de Xàbia

El PP no aclara los horarios de Mazón el 29-O y Vox rechaza citar a Vilaplana en las Corts

El PP no aclara los horarios de Mazón el 29-O y Vox rechaza citar a Vilaplana en las Corts

Emergencias insiste en la "imprevisibilidad" de las lluvias pero no cree que se alcance el nivel rojo

Emergencias insiste en la "imprevisibilidad" de las lluvias pero no cree que se alcance el nivel rojo

Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València

Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
Tracking Pixel Contents