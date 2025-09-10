El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de València el 29 de octubre, Manuel Alonso, que ha iniciado las declaraciones del medio centenar de testigos pendientes en la causa de la dana ha achacado a Emergencias que no vigilaran más el barranco del Poyo. El oficial jefe de los bomberos es un testigo clave porque era el oficial-jefe de guardia el día de la dana en el que fallecieron 228 personas. Y es también quien firma los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la causa de la dana.

Manuel Alonso ha explicado que a las 14.43 horas se les retiró del barranco del Poyo porque el nivel del agua había bajado. "Solicitamos instrucciones al centro de comunicación del consorcio y se les retira a la base, porque se entendía que se hacía comprobación del nivel del agua por el aviso especial de crecida", ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración.

El oficial de guardia de Bomberos también ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua". Una hora antes de que se desbordara el barranco y más de dos horas antes de que se enviara el Es Alert de las 20.11 horas.

"A las 17.30 horas, desde la calle Virgen del Olivar 27 de Riba-roja nos comunican, que el barranco del Poyo va al límite de agua, esto se comunica al Centro de Coordinación de Emergencias", ha declarado el testigo.

"¿Estos avisos pudieron llegar a conocimiento del centro de coordinación de emergencias?", se le ha preguntado, a lo que el oficial de guardia de los bomberos ha explicado que "es el centro de Coordinación de Emergencias quien lo emite. No es una llamada a la Policía Local, por ejemplo, sino que una persona llama al 112 y a ellos les llega a través del Coordcom (la caja negra de las comunicaciones de Emergencias). Todas las comunicaciones que hace el particular van al 112, y es el Centro de Coordinación de Emergencias quien da traslado a ellos".