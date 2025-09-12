Mazón anuncia la salida de Gan Pampols del Consell el 5 de noviembre
El presidente de la Generalitat confirma que el vicepresidente segundo dejará su cargo tras “cumplir sus misiones” y avanza que el día 5 se hará pública la renovación del Gobierno valenciano
V. L. Deltell
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes en Elche que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, dejará su cargo el próximo 5 de noviembre. Según ha explicado, la salida se produce tras haber “cumplido sus misiones”, y ese día hará pública la renovación del Consell.
Mazón ha felicitado al teniente general por el trabajo realizado en estos meses y ha destacado la aprobación del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, una de las principales tareas encomendadas al todavía vicepresidente. El documento recoge medidas de prevención frente a emergencias como inundaciones, incendios, erupciones volcánicas e incluso tsunamis.
Gan Pampols, por su parte, había venido deslizando que su marcha es inminente: “Formalmente todo lo que había que hacer está hecho”, había señalado. No obstante, ha lamentado no haber logrado la creación de la comisión mixta con el Gobierno de España, “la única labor que ha quedado pendiente”.
El inicio de la cuenta atrás coincide con el regreso a sus consellerias de la docena y media de subdirectores generales que participaron en el Plan de Recuperación, un movimiento que marca también el cierre de la etapa del militar al frente de la vicepresidencia segunda.
