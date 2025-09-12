Mazón se ciñe a la emergencia y rechaza pronunciarse sobre la carta de Vilaplana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que, "por extraordinario respeto" a la Justicia, evita valorar el reciente auto de la jueza de Catarroja donde de nuevo le invita a acudir a declarar como investigado en la causa sobre la gestión de la dana de Valencia que provocó 228 muertos.

"No habrán visto nunca, por extraordinario respeto que hemos mantenido siempre, que ni yo ni mi gobierno ni el Partido Popular de la Comunitat Valenciana haga valoraciones ante los medios de comunicación de los autos de la jueza", ha respondido a los periodistas que le han preguntado tras inaugurar el VII Congreso Nacional del Agua, en Elx.

El president ha añadido que no ha opinado públicamente sobre ninguna decisión judicial "desde el principio" y ha apuntado que esto ha sido así "a diferencia del Gobierno de España", del que ha indicado que "ojalá" respetara los autos de los jueces del mismo modo. "Todo mi respeto, como siempre, a todos los autos de la jueza", ha continuado el jefe del Consell valenciano.

La respuesta es similar a la que unas horas antes, en una entrevista en À Punt, había dado el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien contrapuso las críticas que ha lanzado el Ejecutivo central o Compromís contra algunas decisiones judiciales frente al "respeto" que había mostrado hasta la fecha Mazón. También ha señalado que desconocía si el jefe del Consell iba a o no a acudir a declarar, circunstancia que tampoco ha aclarado el propio Mazón.

El 'president' de la Generalitat tampoco ha entrado en explicaciones sobre la carta que la periodista Maribel Vilaplana hizo pública el pasado viernes y en la que afirmaba que la comida en El Ventorro duró hasta, por los menos, las 18:30 horas. Así, preguntado por esta, el jefe del Consell se ha limitado a decir que la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, "respondió ayer (el jueves) en nombre del Consell" y que, en todo caso, se trata de "cuestiones que nada tienen que ver con la gestión de la emergencia".

Sin respuestas

En los siete días que se han cumplido desde que se hiciera pública la misiva de la periodista que comió con él el pasado 29 de octubre, Mazón no ha contestado a las preguntas de la prensa sobre las revelaciones que se señalan en la carta sobre el nuevo horario del encuentro entre ambos. El miércoles dijo que lo importante era el anuncio que iba a hacer sobre vivienda y este viernes ha dejado su respuesta en lo dicho por Camarero el día anterior.

En este sentido, la vicepresidenta y portavoz del Consell había asegurado en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico que la carta de Vilaplana no cambiaba las versiones dadas por Mazón en este tiempo y que demostraban que sí que estaba comunicado con los responsables del Cecopi.