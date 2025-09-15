Sucesos
La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
Las primeras pesquisas apuntan a que la pequeña se encontraba en el piso juntos a otros dos menores de uno y catorce años sin ningún adulto a su cargo
Una niña de unos 4 años falleció el viernes en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante por las graves heridas que sufrió cinco días antes tras precipitarse desde un quinto piso en Calp.
La caída se produjo sobre las cinco de la madrugada del domingo 7 desde un edificio de la avenida Diputación de esta localidad de la Marina Alta donde la pequeña se encontraba junto a otros menores de uno y catorce años, esta última prima de la fallecida y a quien habrían dejado a cargo de los dos niños sin la presencia de ningún adulto.
Desde el balcón
La niña se habría en encaramado a un balcón desde que el cayó al vacío impactando primero contra un coche, lo que probablemente le evitó la muerte en el acto aunque al final no ha podido superar las graves lesiones que le provocó la caída y de las que iba a ser intervenida cuando le sobrevino la muerte.
Fueron los padres quienes llevaron a la menor hasta un centro de salud de Calp, desde donde fue trasladada al Hospital General de Alicante, en el que ingresó en estado muy grave y donde ha acabado falleciendo.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que produjo la caída así como el hecho de que los tres menores estuvieran solos.
La muerte de esta pequeña se suma al fallecimiento este domingo de una bebé de tan solo veinte días en esta misma localidad después de que un coche sin freno de mano impactara contra carro en la que la llevaba su madre, que se encuentra ingresada en estado crítico.
