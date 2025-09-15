Morant acusa a Més y Podem de "bloquear" la investigación de la dana en el Congreso

La líder del PSPV, Diana Morant, ha acusado este lunes a Podem y a la diputada de Compromís, Àgueda Micó, de estar "bloqueando" la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El motivo señalado por la dirigente socialista para la paralización de este órgano está en la reclamación de los representantes del Grupo Mixto, donde están Micó y Podemos, de llamar a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo a lo que los socialistas se niegan. "Es deviar el foco", ha indicado Morant.

La acusación de la secretaria general de los socialistas valencianos es dura, primero con una apelación genérica a "las fuerzas políticas valencianas que se creen esta comisión" y después citando directamente a Micó, representante de Compromís en el Grupo Mixto, que precisamente dejó el grupo de Sumar después de que este se negara a pedir la citación de Sánchez para que declarara en esta comisión sobre lo ocurrido el 29 de octubre.

Micó no forma parte de la comisión (perdió esta representación tras dejar Sumar), pero las dos formaciones que componen el Gobierno central necesitan el apoyo del Grupo Mixto donde también está Podemos, sin diputados valencianos, pero con la influencia de su líder en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez que está ejerciendo de responsable de la formación en todo lo relacionado con la dana. De hecho, fuentes socialistas confirman que la petición de desbloqueo va también dirigida a los morados.

"Desviar el foco"

Esta comisión es la más retrasada de las tres abiertas en los distintos parlamentos (también están la de Senado y Corts) ya que ni siquiera ha aprobado su plan de trabajo. El conflicto está en la citación o no de Sánchez dentro de las personas que deben comparecer para explicar lo sucedido el 29-O. "Continúa siendo la principal discrepancia", ha admitido Morant, quien ha considerarlo que llamarlo al mismo nivel que Carlos Mazón es "desviar el foco" y "encender el ventilador".

No obstante, Més (la pata más nacionalista de Compromís y a la que pertenece Micó) siempre se ha mostrado favorable a la comparecencia del presidente del Gobierno. Su no inclusión en el primer plan de trabajo que presentó Sumar, donde Compromís debía llevar la voz cantante, provocó un cisma interno que acabó con Micó saliéndose del grupo y yendo al Mixto, y Alberto Ibáñez, de Iniciativa, manteniéndose. "Necesitamos que la comisión se ponga en marcha ya", ha insistido Morant tras reunirse en las Corts con su grupo parlamentario.