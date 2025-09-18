La manifestación con el lema 'Mazón dimissió' en el aniversario de la dana será el 25 de octubre
La protesta de septiembre, la undécima, tendrá dos salidas desde Paiporta y València y confluirá en el Puente de la Solidaridad
Europa Press
Las entidades convocantes de las manifestaciones con el lema 'Mazón dimissió' han anunciado que la marcha del mes de octubre, cuando se cumplirá un año de la trágica dana en la que murieron 229 personas, se desarrollará el sábado día 25, cuatro días antes del día del aniversario, cuando está previsto el funeral de estado en recuerdo de las víctimas.
La convocatoria será a las seis de la tarde y el itinerario aún está por determinar, ha anunciado la organización de las protestas.
Además, estos colectivos han dado a conocer también los detalles del acto de este mes de septiembre, el undécimo.
Se celebrará el día 28, a las 18 horas, con dos puntos de partida: el Centro Residencial Savia de Paiporta y La Rambleta en València, mientras que el final estará en el Puente de la Solidaridad.
