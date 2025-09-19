Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por calor en el instituto

Trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia y perder el conocimiento al menos cinco minutos. Es lo que le ha ocurrido a una alumna del instituto Miguel Hernández de Alicante este miércoles cuando estaba cumplimentando una matrícula. El mercurio marcaba 31 grados y la humedad era del 70 %. La joven de 20 años se desmayó, con la mala fortuna de darse un golpe en la cabeza con el mostrador del centro y otro cuando cayó al suelo. El suceso provocó un enorme susto y la estudiante de Formación Profesional (FP) fue atendida en un primer momento por un compañero socorrista y por el personal del instituto hasta que llegaron los servicios de emergencia. Así lo han confirmado desde el centro educativo, donde la mayoría de sus aulas disponen de termómetros y e incluso tienen una estación meteorológica.

Este episodio es la punta del iceberg de las temperaturas extremas que están viviendo los colegios e institutos de la provincia en las dos primeras semanas de curso, cuando las clases tienen que estar como máximo a 27 grados, según marca la normativa. No es un hecho aislado. En este instituto se han producido también varios mareos de varios alumnos de Secundaria, al igual que está ocurriendo en otros centros educativos, de municipios como Orihuela, Torrevieja, San Vicente y Dénia, según han denunciado los principales sindicatos de la enseñanza. "Hay malestar del profesorado por sudoración excesiva e incluso mareos y pérdidas leves de conciencia”, afirma la Junta de Personal Docente no universitario.

Aunque en el IES Miguel Hernández hay un ventilador en todas las aulas, resulta totalmente insuficiente para aliviar el bochorno a todos los alumnos porque el aire no puede llegar a todos y mucho menos cuando hay aulas con 35 personas. Peor es en la clase de Informática por el calor que desprenden 25 ordenadores encendidos.

De hecho, hay profesores que han tenido que recurrir al patio para impartir alguna asignatura a la sombra. Esta situación ha acabado encendiendo al alumnado del centro que ha convocado protestas para este próximo lunes en el instituto.

Un alumno con la camiseta totalmente mojada, este viernes en Alicante / Jose Navarro

La conselleria admite que no puede dar solución a corto plazo Desde la Conselleria de Educación son conscientes del problema del calor el las aulas, pero se han escudado en que las altas temperaturas que afectan a la enseñanza "vienen de atrás y no es de ahora", según señaló el director general de Ordenación Académica, Ignacio Martínez, durante una comparecencia en Alicante. El representante autonómico también aseguró que "aunque se van buscando soluciones progresivamente", éstas "no pueden ser inmediatas, ni a corto plazo". De hecho, el propio conseller José Antonio Rovira demandó al Gobierno central fondos extraordinarios para las comunidades autónomas con tal de poder poner aparatos de climatización en los centros, sin haber recibido respuesta, según su departamento. El departamento de José Antonio Rovira ya ha abordado esta preocupación al inicio del curso con los principales sindicatos educativos en una Mesa Sectorial, donde se acordó "estudiar centro a centro, el perfil constructivo de cada uno, porque para esto no hay soluciones genéricas, y también hay que diferenciar centros de titularidad de la Generalitat, donde se pueden acometer las obras por parte de la Administración autonómica, y los que son de titularidad municipal", agregó Martínez. De hecho, horas más tarde de trascender la lipotimia de la alumna de Alicante, Educación anunció que está trabajando en la elaboración de un "Plan de Confort Térmico" en los centros educativos de la Comunidad que ayude a paliar y mejorar las temperaturas de estos edificios. El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, advirtió de que “los sindicatos educativos nos indicaron que ya solicitaron este plan a los responsables de la Conselleria de Educación en 2018, pero el anterior Gobierno valenciano no lo hizo y únicamente se limitó a sacar una instrucción cinco años después”. El responsable autonómico también recordó que a partir de 2030 la Unión Europea exigirá que todos los edificios de nueva construcción sean climáticamente neutros para reducir el impacto ambiental.

Por su parte, Stepv, ANPE, CSIF y CCOO, han solicitado una reunión urgente con la Dirección Territorial de Educación para abordar un problema que consideran “muy graves” y ya están amagando con movilizaciones.

Un ventilador para toda una clase en el instituto de Alicante / Jose Navarro

Denuncian que los centros están soportando “temperaturas extremas” sin que se haya tomado ninguna medida para paliarlas. Según señalan, muchos centros superan los 27 grados, la temperatura máxima legal recogida en el Real Decreto 486/1997, "lo que pone en riesgo la salud tanto del alumnado como del profesorado".

La Junta de Personal critica que “los centros educativos no están adaptados a estas temperaturas” debido a la falta de aislamiento térmico, ventilación adecuada —tanto natural como artificial— y sombras en los patios. Reclaman por ello medidas urgentes y un protocolo específico que contemple “los nuevos escenarios climáticos en los que nos encontramos”.

Entre las soluciones propuestas está la mejora de infraestructuras, la modificación del calendario escolar o la aplicación de un horario especial para los meses más calurosos, lo que implicaría “reducir el tiempo de cada clase para finalizar antes la jornada”. Aseguran que esta medida, que depende de la Dirección Territorial, ha sido solicitada por varios centros y que “este curso no han querido implementarla”. Insisten en que estas situaciones volverán a repetirse y reclaman a la administración que refuerce y dé mayor protagonismo a los Comités de Salud y Seguridad Laboral, “creados precisamente para afrontar situaciones como esta”.

Ventiladores de casa

Desde adaptar horarios, permitir vestimentas más ligeras, garantizar agua fresca y suspender actividades físicas al aire libre cuando se superen los límites de seguridad, hasta toldos, árboles, protección solar en ventanas y fachadas y, por supuesto, aire acondicionado y ventiladores. Son las reivindicaciones que ha lanzado en los últimos días la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Alicante ante el asfixiante calor que sufren los centros educativos públicos de la provincia. Con aulas a más de 30 grados otro nuevo curso, la agrupación ha demandado al Ayuntamiento un protocolo municipal de actuación. En otros casos, como en Elche hay colegios, como Les Arrels, que han llegado a pedir a las familias que lleven aparatos de climatización para combatir las altas temperaturas.

Entre las medidas que plantean, también está la formación al personal docente para identificar síntomas de golpe de calor y activar protocolos de emergencia. Y es que la preocupación por las altas temperaturas y la falta de condiciones para dar clase de forma digna ha llevado ya a directores de centros educativos a plantear modificar el calendario escolar.