À Punt se disculpa por un vídeo ofensivo emitido en ‘Va de Bo’

La radiotelevisión pública valenciana, À Punt, ha pedido disculpas públicas por la emisión de un vídeo en el programa Va de Bo que incluía una referencia directa a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en términos considerados inadecuados.

El vídeo, de 13 segundos, fue difundido el jueves, 18 de septiembre, y rápidamente generó polémica por un contenido que, según ha reconocido la propia cadena, "no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar a los medios de comunicación públicos".

Retirada inmediata

La dirección de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CACVSA) ha retirado la pieza audiovisual de su web oficial y ha asumido “íntegramente la responsabilidad” por lo sucedido. En un comunicado oficial, À Punt lamenta “profundamente” la difusión del segmento y ha ofrecido "sus más sinceras disculpas" a todas las personas que se hayan sentido ofendidas.

Compromiso con el servicio público

En su nota, la cadena autonómica reitera su compromiso con “una radiotelevisión pública responsable, plural, libre de discriminación y al servicio del interés general”.

Comunicado de À Punt À PUNT PIDE DISCULPAS POR LA EMISIÓN DE UN VÍDEO EN EL PROGRAMA ‘VA DE BO’ À Punt Radiotelevisión Valenciana pide disculpas por la emisión de un vídeo emitido ayer jueves, 18 de septiembre, en el programa Va de Bo. Una pieza que ya ha sido retirada de nuestra plataforma web. Lamentamos profundamente la difusión de este segmento audiovisual de 13 segundos en la que se hace referencia directa a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un vídeo cuyo contenido no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos. Asumimos íntegramente la responsabilidad por lo ocurrido y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y afectadas por este contenido. Desde À Punt reiteramos nuestro compromiso con una radiotelevisión pública responsable, plural, libre de discriminación y al servicio del interés general. La Dirección de CACVSA - À Punt

Este incidente reabre el debate sobre los límites del humor y la sátira política en medios de comunicación financiados con fondos públicos, especialmente en contextos institucionales.

Críticas desde el Gobierno

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado el vídeo como "intolerable". En un mensaje publicado en la red social X, denunció:

Bernabé, también secretaria de Igualdad del PSOE, añadió que el "nou À Punt" “remite a lo más viejo, rancio y manipulador”, y exigió “disculpas inmediatas y la retirada de este contenido de todas sus plataformas”.