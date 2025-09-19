«Las empresas fotovoltaicas buscan expandirse en nuevos mercados»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

El gran apagón del 28 de abril provocó que las miradas volvieran a fijarse en las energías limpias, entre ellas la fotovoltaica. Tras la caída del ‘decreto antiapagones’. ¿Cómo ve el sector el presente en España?

El gran apagón del 28 de abril puso de relieve tanto los desafíos como las oportunidades para el sector de la energía fotovoltaica en España, especialmente tras la caída del ‘decreto antiapagones’. El apagón generó una crisis de imagen significativa, evidenciando una falta de información crítica por parte de algunas empresas instaladoras. Muchos clientes no estaban al tanto de que, por motivos de seguridad, sus instalaciones fotovoltaicas se desconectarían automáticamente durante un corte de red, a menos que tuvieran un sistema de back up o baterías. Esta desinformación no solo causó frustración, sino que también alimentó el discurso de los detractores de la energía solar, que cuestionaron su fiabilidad. Además, la mala gestión y los escándalos relacionados con la expropiación de tierras para grandes parques solares afectaron negativamente la percepción pública del sector. El apagón, causado por una gestión deficiente de la red eléctrica, se sumó a este contexto, generando críticas sobre la estabilidad del sistema y la dependencia de las renovables. Aunque los profesionales del sector saben que las instalaciones se desconectan para proteger la red ante picos de potencia, la percepción general fue negativa, reforzando la idea de que las energías renovables eran la causa del problema en lugar de una solución. A pesar de estos desafíos, el apagón también sirvió como un catalizador positivo. Para los clientes que sí estaban bien informados, el evento validó su inversión, ya que vieron la necesidad de tener un sistema de autoconsumo con back up. Esto ha impulsado una demanda creciente de soluciones que incluyan baterías y sistemas de respaldo, ya que los usuarios quieren asegurar un suministro de energía continuo, incluso de noche o durante fallos de la red. El apagón ha acelerado la transición hacia soluciones más completas y resilientes, lo que representa una oportunidad de crecimiento para el sector.

La rápida expansión de la fotovoltaica tiene un impacto innegable en el precio de la energía pero también plantea algunos retos como el de la integración en el sistema. ¿Estamos cerca de salvar estos escollos?

La rápida expansión de la energía fotovoltaica en España ha generado un impacto dual. Por un lado, ha contribuido significativamente a la reducción del precio del mercado eléctrico, especialmente en las horas de mayor producción solar. Sin embargo, por otro lado, ha puesto en evidencia los retos de la integración en un sistema diseñado para fuentes de energía más estables y gestionables. No estamos aún en un punto donde hayamos superado completamente estos escollos, pero sí estamos en el camino correcto y con los mecanismos para hacerlo. El principal desafío es la intermitencia de la generación fotovoltaica: se produce durante el día y cae a cero al anochecer. Esto crea un excedente de energía en las horas centrales del día y una falta de ella por la noche, un fenómeno conocido como el «pico de pato». Para superar este desafío, el sector está trabajando en varias soluciones clave: sistemas de almacenamiento, digitalización de la red e hibridación. En resumen, aunque los desafíos son reales y complejos, la industria, junto con las administraciones, está invirtiendo y desarrollando las tecnologías necesarias para resolverlos. El camino hacia un sistema eléctrico 100% renovable pasa inevitablemente por la fotovoltaica, y el sector es consciente de que la estabilidad y fiabilidad del suministro son la clave para consolidar esta transición.

Precisamente por la situación de la fotovoltaica en el país. ¿Las empresas se están fijando en otros países para la expansión?

Es un hecho que las empresas fotovoltaicas en España están buscando oportunidades de expansión en otros mercados. Esta tendencia responde a varios factores internos y externos. Los factores que impulsan la expansión fuera de España son la saturación del mercado nacional, la volatilidad de precios y las oportunidades en mercados emergentes.

Beceol Group cuenta con un departamento de consultoría internacional que ayuda a las empresas a su expansión fuera de nuestras fronteras. ¿Notan una demanda de sus servicios para dar el salto? ¿Cuáles son las inquietudes de las compañías?

Aún no hemos enviado a ninguna empresa, estamos trabajando para poder enviarlas a Centroamérica o Sudamérica. Las mayores preocupaciones que nos encontramos en este proceso están relacionadas con la seguridad personal y alimentaria de los trabajadores. Por esta razón, cuando tenemos un proyecto para una empresa, procuramos es que lo tengan todo listo, tanto los aspectos legales como los relativos a la administración local. También les buscamos todo lo necesario para el desempeño de su trabajo como hospedaje, transporte, seguridad, dietas, seguro médico, entre otros.

Beceol ofrece desde el departamento fotovoltaico y de obra civil soluciones completas en energía solar y estructuras. ¿En qué áreas pueden ayudar a las empresas?

Nosotros les ayudamos con los aspectos legales de las instalaciones y de la solicitud de las subvenciones. También solventamos las dudas de nuestros clientes sobre cómo sacar partido a su instalación con otras ayudas o bonificaciones. Además, les acompañamos en la búsqueda de comercializadora que les ofrezca el mejor precio. Para ello contamos con colaboradores que nos aportan información clave y, sobre todo, que no tengan contratos abusivos con las empresas eléctricas.

La compañía trabaja además en el mercado local, tanto público como privado. ¿Las Administraciones Públicas están apostando por las energías verdes?

Sí, las administraciones públicas están apostando por la energía renovable. Hay muchos edificios públicos que ya cuentan con instalaciones fotovoltaicas, apostando así por la energía solar.

¿Qué proyectos tienen a futuro en Beceol Group?

Tenemos proyectos bastante potentes para 2026, así como la expansión en otros países. Pero lo que más nos motiva es un proyecto de I+D en el que desarrollamos unas estructuras fotovoltaicas que no necesitan ser atornilladas al tejado, son ultra ligeras, sólo sumarían gramos al panel en vez de 1 o 2 kilos y para colocarla no se necesitaría de personal . También contamos con la marca SunPower para el desarrollo de esta tecnología, ya que tienen el panel más adecuado para el tipo de estructura que estamos desarrollando.