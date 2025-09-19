El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, pidió antes de las 18:00 horas "enviar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, tal como afirman fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Polo ha confirmado que el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) empezó a las 17.00 horas. "Empieza en una sala que lo único que se ve es la esquina de una mesa y una cámara desde atrás enfocando. Solo se veía a dos personas: Jorge Suárez y otra que no conozco". Según el presidente de la CHJ, al inicio del Cecopi, "ellos (los asistentes presenciales) empiezan a hablar de las inundaciones de Utiel", donde a esa hora ya habían desaparecido o fallecido seis personas. "Yo corto esas intervenciones y les hablo de la situación de la presa de Forata, el jefe de área de explotación dice que para esos caudales será necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa. Recuerdo haber oído media hora de reflexión y que hubo una pausa de desconexión, una vez di la información sobre la presa" de Forata.

Polo ha asegurado ante la jueza, según fuentes conocedoras de su declaración, que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se fuera a romper: "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabía qué iba a pasar".

Tras el primer receso, en la siguiente conexión "la imagen es la misma, pero ya se ve a la consellera", ha asegurado el presidente de la CHJ. El tema de debate tras retomarse la reunión presencial y a distancia, "empezaron diciendo que no van a evacuar". Un comentario que le extrañó, ha asegurado, "porque nadie había hablado de eso". Por ello pidió en ese momento "bueno, pues manden un mensaje a la población". Un mensaje que Polo asegura que conocía desde la etapa de José María Ángel al frente de las Emergencias. "Ya nos habia contado un sistema que permitia el mensaje a zonas". A partir de ahí, según la versión de Polo, "empieza a haber un debate sobre esta situación por parte de Emergencias y, por parte de la consellera [Salomé Pradas] decía que por qué se declaraba la emergencia, que qué era eso. Nosotros no dábamos crédito".

De hecho, a partir de ese moemnto se produce un debate que exasperó a los responsables de la CHJ, según el testimonio de Polo. "Todo era preguntas sobre lo que suponía, y yo recuerdo haberle dado ejemplos. Los planes de emergencia están protocolizados. Por muchas cosas se declara la emergencia y en situación de avenida hay una situación de incertidumbre, puede ocurrir que la presa corone y, ante un vertido por coronación, nunca se sabe qué puede pasar con la presa. Había una incertidumbre, y es lo que se dijo en el Cecopi. Nunca se dijo que iba a colapsar, les dije que no era como la de Tous. Pero había una incertidumbre". Polo, según las citadas fuentes, ha dicho que puso también el ejemplo de la presa de María Cristina. "De las grandes presas de la conferederación ninguna presa se ha llenado y ha vertido por coronación", ha afirmado.