La dana y su gestión centrarán el Debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana

La gestión de la dana del 29 de octubre y la recuperación de Valencia tras la catástrofe protagonizarán la próxima semana en las Corts Valencianes el Debate de Política General o sobre el estado de la Comunitat, el segundo de esta legislatura y el primero después de la tragedia en la que murieron 229 personas. Carlos Mazón, jefe del Consell, ultima este fin de semana en Alicante su intervención. El president de la Generalitat dará cuenta de la acción del Consell durante el último año, que ha estado marcada por las consecuencias de la riada del 29 de octubre de 2024, en el debate que se inicia el 23 de septiembre.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha mantenido esta mañana en una sesión de trabajo en Alicante para perfilar y ultimar los datos que ofrecerá a la ciudadanía en el resumen anual de su gestión política. El discurso estará dividido en un primer apartado dedicado al recuerdo a las personas fallecidas en la riada y los efectos producidos en los municipios afectados. El president Mazón informará de los recursos y las acciones destinadas a la reconstrucción de las zonas y destacará la celeridad con la que ha trabajado la administración autonómica, según informa la Generalitat.

En segundo lugar, hará un balance de los compromisos adquiridos en el Debate de Política General del año pasado y su grado de ejecución. El tercer y cuarto apartado será un resumen de las políticas aplicadas en la Comunidad Valencia y las mejoras fiscales y sociales que ha supuesto para los ciudadanos, así como el impulso de la economía con la atracción de inversiones en territorio valenciano. Por último, el president Mazón anunciará sus nuevos proyectos y propuestas basadas en políticas de libertad con las que seguir avanzando en el cambio de la Comunitat Valenciana.

Carlos Mazón, según un comunicado del Consell, optará por un discurso enérgico y reivindicativo frente al Gobierno de España para reclamar más inversiones y una adecuada financiación, que colabore en la prestación de servicios públicos, sin dejar de apostar por el diálogo y el acercamiento para asegurar la estabilidad y la prosperidad de la sociedad valenciana.

Nuevo periodo de sesiones

El debate, que abrirá el martes el nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones parlamentarias, servirá para hacer balance de la gestión del Gobierno valenciano durante el último año y confrontar las visiones de los cuatro grupos parlamentarios sobre en qué situación se encuentra la Comunitat Valenciana en este ecuador de la legislatura.

Aunque el eje del debate será la situación tras las inundaciones por la dana de hace casi once meses -la oposición también ha invitado a alcaldes de las zonas afectadas y asociaciones de víctimas a asistir de público, aunque algunas han anunciado que se concentrarán fuera- también se hablará de financiación autonómica o de los servicios públicos.

Mazón planteará consensos en asuntos esenciales

El debate lo abrirá el martes a las 10.30 horas el president de la Generalitat que apelará a generar "amplios consensos en asuntos esenciales", como la recuperación tras la devastación de las riadas de la dana, la financiación o la calidad de los servicios públicos, y reclamará a los grupos "altura de miras".

Mazón expondrá el despliegue de medios efectuado por la Generalitat para atender la recuperación económica y social tras las inundaciones del 29 de octubre y exigirá al Gobierno de España una mayor colaboración en esas tareas, según los criterios que ha remitido a las Corts.

También defenderá la necesidad de acuerdos en cuestiones como el cambio del modelo de financiación, la situación económica, las infraestructuras estratégicas, el agua, la política tributaria, la simplificación administrativa, el acceso a la vivienda o la mejora de los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o la atención social.

La oposición defenderá "pasar página de Mazón"

A continuación intervendrá el síndic socialista, José Muñoz, quien reclamará la dimisión de Mazón como president y la convocatoria de elecciones, porque "ni está ni ha estado a la altura de lo que merecen los valencianos" y se reivindicarán como "la alternativa que necesitan los valencianos para poder pasar página y devolver la dignidad a las instituciones".

El siguiente en intervenir será el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien incidirá en la crítica a "la negligente gestión de la dana que provocó 229 muertos, a las mentiras del Consell y a su nefasta gestión de la reconstrucción", y reivindicará que "hay alternativa a Mazón" y a su Gobierno "fracasado": Compromís.

Vox pedirá centrarse en la reconstrucción

El tercer síndic en exponer su visión sobre la situación de la Comunitat será el de Vox, José María Llanos, quien pedirá centrarse en la reconstrucción tras la dana y reivindicará que sin infraestructuras hídricas y sin inversión del Estado "no se puede hablar de una verdadera reconstrucción".

El último discurso será el del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien exigirá al Gobierno central "lealtad institucional" para la recuperación posdana, la mejora de la financiación o el agua, y defenderá la necesidad de reforzar "el grandísimo proyecto de cambio" por el que han apostado los valencianos.

El pleno se retomará el jueves para debatir y votar las propuestas que presenten los grupos sobre el debate.