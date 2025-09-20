El PP pedirá de urgencia la comparecencia de Polo (CHJ) en la comisión de la dana de Les Corts y exige su cese

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ha anunciado que el GPP va a solicitar la comparecencia "urgente" del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la comisión que se está desarrollando en el parlamento autonómico.

Así lo ha manifestado el portavoz popular este sábado en un comunicado, después de que el viernes Polo compareciera como testigo durante más de ocho horas ante la jueza que instruye la causa de la gestión de la dana.

Pastor ha reprochado que "los que han estado diez meses dando lecciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder". "Los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo. Los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las 7 de la tarde. Han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos", ha aseverado.

Por ello, ha considerado "urgente" que Polo comparezca "lo antes posible", ya que "tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE, y más teniendo en cuenta la gravedad de sus declaraciones ante la jueza de Catarroja".

"Es inaudito y ofensivo conocer que, diez meses después de la riada, el socialista Miguel Polo, responsable de controlar e informar sobre lo que ocurría en el barranco del Poyo, que es donde se concentró el mayor número de víctimas mortales, estaba en Babia, no se enteró de nada y de lo que se enteraba, le restaba importancia y no lo consideraba relevante", ha censurado.

Por ello, ha avanzado que solicitarán a la Mesa de la comisión que se reúna para "estudiar la posibilidad de que Miguel Polo comparezca en la Comisión convocada para el próximo día 30". "Queremos que venga, que nos aclare si eso es verdad y que despeje cualquier duda para evitar tergiversaciones y bulos sobre lo ocurrido aquel día", ha insistido.

"Queremos la verdad porque, después de oír a Miguel Polo, al PSOE no le queda credibilidad alguna. Y aquí no hablamos solo de un político que se esconde. Hablamos de un Gobierno socialista que durante horas miró hacia otro lado, que ni controló ni avisó de lo que estaba pasando en el centro de la catástrofe", ha reiterado.

Además, el portavoz popular ha considerado "demostrado que quienes presumían de hacerlo todo bien y estar al tanto de todo, han resultado ser unos incompetentes y unos negligentes al frente de sus responsabilidades públicas, por las cuales siguen en el sitio y cobrando un sueldo público hoy", al tiempo que ha acusado a Polo de ser "un peligro público" y ha reclamado su cese "de urgencia".